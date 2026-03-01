سكاي نيوز عربية: أعلنت طهران، يوم الأحد، مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وأكد التلفزيون الرسمي النبأ بعدما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنه في وقت سابق.



وفي أعقاب ذلك، أعلن محمد مخبر، أحد مستشاري خامنئي، أن ثلاثة مسؤولين إيرانيين سيتولون الإشراف على المرحلة الانتقالية، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، إضافة إلى ممثل قانوني عن مجلس صيانة الدستور، على أن يدير هذا الثلاثي شؤون البلاد إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية لاختيار مرشد جديد.