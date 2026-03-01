سكاي نيوز عربية: الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالانتقام لمقتل خامنئي
01 March 2026
15 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: توعد الحرس الثوري الإيراني، الأحد، بإنزال "عقاب شديد وحاسم" بـ"قتلة" المرشد علي خامنئي، الذي أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية مقتله في أعقاب هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه يستنكر "الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبتها حكومتا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "قتلة إمام الأمة سينالون عقابا شديدا يندمون عليه".
كما أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا رسميا نعت فيه خامنئي، معتبرة مقتله "جرما عظيما"، ومتعهدة بأن "هذه الجريمة الشنيعة لن تبقى دون عقاب".
وأعلنت طهران حدادا وطنيا لمدة أربعين يوما، مع عطلة رسمية لسبعة أيام، داعية الإيرانيين إلى التماسك والوحدة.
Just in
07:38
تصاعد اعمدة من الدخان من القاعدة العسكرية الأمريكية المحترقة في أربيل عقب إستهدافها بالصواريخ الإيرانية
07:36
لاريجاني: العدو واهم باعتقاده أن اغتيال القادة سيزعزع إيران وسنحرق قلب أميركا وإسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشد
07:32
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: العدو واهم بأن اغتيال القادة سيزعزع إيران (الميادين)
07:31
ترامب: إيران قالت للتو إنها ستوجّه ضربة قوية للغاية اليوم ومن الأفضل ألا تفعل
07:30
إيران: لاريجاني: الشعب الإيراني أثبت أنه متمسك بقيادته (الميادين)
07:27
رئيس البرلمان الإيراني: ترمب ونتنياهو تجاوزا الخطوط الحمراء وسيدفعان الثمن باهظا
