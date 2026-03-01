إرنا: أكدت وزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ان القوات المسلحة الإيرانية ستستخدم كل قوتها وقدراتها للرد على العدوان الصهيو-امريكي،مشددة على ان هذا الرد سيجعل المعتدون يندمون على فعلتهم الاجرامية هذه.