استهدفت مسيرة إيرانية مساءً مطار دبي الدولي وتسبب هذا الاستهداف باضرارٍ جسيمة واصابة 4 أشخاص وتفعيل الاستجابة الطارئة للتعامل مع الحادث بحسب بيان إدارة مطار دبي.

مسيرة إيرانية تستهدف مطار دبي الدولي pic.twitter.com/P1kCgobN7I — tayyar.org (@tayyar_org) February 28, 2026