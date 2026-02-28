Tayyar Article
مصدر أمني عراقي للجزيرة: دوي انفجار في محيط مطار بغداد الدولي
28 February 2026
18 secs ago
23 :57
مراسلة الجديد: لا تزال بعض الرحلات الجوية تسيَّر من وإلى مطار بيروت
23 :55
مسيرة إيرانية تستهدف مطار دبي الدولي
23 :51
ترامب يعلن "مقتل" السيد الخامنئي:
- القصف الكثيف والدقيق سيستمر دون انقطاع طوال الأسبوع أو طالما كان ذلك ضرورياً لتحقيق هدفنا المتمثل في السلام في الشرق الأوسط بل وفي العالم بأسره
- نأمل أن يندمج الحرس الثوري والشرطة سلمياً مع الوطنيين الإيرانيين وأن يعملوا معاً كوحدة واحدة لإعادة البلاد إلى العظمة التي تستحقها
- هذه هي الفرصة الأعظم للشعب الإيراني لاستعادة بلده نحن ونسمع أن العديد من عناصر الحرس الثوري الإيراني والجيش وقوات الأمن والشرطة لم يعودوا يريدون القتال ويسعون للحصول على حصانة منا وكما قلت الليلة الماضية "يمكنهم الآن الحصول على الحصانة أما لاحقاً فلن ينالوا سوى الموت"
- لم يتمكن خامنئي من الإفلات من أجهزتنا الاستخباراتية وأنظمة التتبع المتطورة للغاية وبالتعاون الوثيق مع إسرائيل لم يكن هناك ما يستطيع هو أو القادة الآخرون الذين قُتلوا معه فعله
- نسمع أن كثيرين من الحرس الثوري والجيش وقوات أمنية لم يعودوا يريدون القتال
- موت خامنئي ليس عدلا للشعب الإيراني فحسب بل لجميع الأمريكيين العظماء
23 :24
جلسة طارئة في هذه الأثناء لمجلس الأمن حول إيران:
- المندوب الفرنسي : إيران لم تغتنم خلال سنوات فرص التوصل لتسوية سلمية لبرنامجها النووي
- المندوب البحريني: الهجمات الإيرانية تعد انتهاكا صارخا وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي
23 :22
موقع واللا العبري: 8 مصابين في تل أبيب إثر قصف إيراني استهدف قاعدة "وزارة الدفاع"
23 :14
" والتاريخ شاهد.." بيانٌ من الخارجية الإيرانية! تتمة
بالصورة - رويترز بالعربية تنفي خبر اغتيال خامنئي
ترامب في رسالة إلى الشعب الإيراني: عندما ننتهي تولّوا زمام الحكم
بالفيديو - مقتل 51 طالبة في استهداف أميركي اسرائيلي لمدرسة ابتدائية في إيران
عراقجي يكشف عن مصير المرشد الأعلى والرئيس بزشكيان
الحرس الثوري الإيراني: دمرنا الرادار الأميركي "FP-132" المتمركز في قطر بالكامل
مسؤول إيراني: استهدفنا 7 قواعد أميركية في 7 دول.. وردّنا الحاسم لم يأت بعد
ما مدّة الضربات الأميركيّة على إيران؟
إيران تكشف "حقيقة" أنباء مقتل قادة عسكريين وسياسيين
ترامب يعلنها: سنمحو أسطول إيران البحري وصواريخها والنووي أيضاً
ما هي المدن الإيرانية المستهدفة بـ"ملحمة غضب" الأميركية؟
نتنياهو: عملية "إزالة التهديد الإيراني" بدأت
إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات في طهران.. بينها خامنئي
محاولة اغتيال خامنئي والرئيس الإيراني!
إنذار إسرائيلي للإيرانيين: أخلوا هذه المناطق!
بالصور والفيديو- استهداف القاعدة الأميركية في البحرين!
انطلاق صواريخ من إيران... إلى إسرائيل!
ترامب يعلن: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران!
ترامب يبدّد «التفاؤل» بالمفاوضات: إيران تدخل حالة الحرب
باكستان تعلنها حرباً مفتوحة: أفغانستان استحالت «مستعمرة هندية»!
إيران تحضّ أفغانستان وباكستان على الامتناع عن خطوات تصعيدية
" والتاريخ شاهد.." بيانٌ من الخارجية الإيرانية!
28 February 2026
بالصور - عشاء هيئة قضاء عاليه في التيار الوطني الحر بحضور باسيل والرئيس عون (بعدسة الزميل جورج فغالي)
28 February 2026
طيران الشرق الأوسط: تعديلات على بعض رحلات 1 آذار
28 February 2026
بالصورة - رويترز بالعربية تنفي خبر اغتيال خامنئي
28 February 2026
الرئيس عون اجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول العربية التي استهدفها القصف
28 February 2026
EXCLUSIVE
خاص - نائب يتوقّع انقسام المجلس: عندما يُطرح التمديد أُقرّر
28 February 2026
ترامب في رسالة إلى الشعب الإيراني: عندما ننتهي تولّوا زمام الحكم
28 February 2026
وزير الداخلية يعطي توجيهاته لتيسير حركة الشاحنات ليل السبت وطيلة يوم الأحد
28 February 2026
جريصاتي: على لبنان الرسمي والشعبي التمسك بثوابته الدستورية الميثاقية لاسيما أنه عربي الهوية والانتماء وملتزم ميثاق الامم المتحدة
28 February 2026
هكتور حجار: الحروب لا تُخلّف إلّا الخراب وتفتيت الأوطان
28 February 2026