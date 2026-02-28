أعلن التلفزيون الإيراني، نقلاً عن العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية، أن الرادار الأميركي "FP-132" المتمركز في قطر تم تدميره بالكامل.



ويُعد هذا الرادار من التجهيزات العسكرية المتقدمة المخصصة لتعقب الصواريخ البالستية، ويصل مداه إلى 5000 كيلومتر، ما يجعله أحد أهم مراكز الرصد والمراقبة الأميركية في المنطقة.



وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران بدء عملية "وعد صادق 4" رداً على العدوان الأميركي–الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية.