قال أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني، بهنام سعيدي، اليوم السبت، إنّ القوات المسلحة الايرانية استهدفت سبعة قواعد أميركية في سبع دول.



وأضاف سعيدي أن رد طهران على العدوان جاء "مباشرة"، وما قامت به حتى الساعة هو "مجرد تمرين والرد الحاسم لم يأت بعد".



ونفذت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، في وقتٍ سابق اليوم، عدواناً على إيران، استهدف عدة محافظات في البلاد.



في المقابل، ردّت إيران على العدوان بقصفها كيان الاحتلال الإسرائيلي، وقواعد أميركية رئيسية في دول الخليج.