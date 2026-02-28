مسؤول إيراني: استهدفنا 7 قواعد أميركية في 7 دول.. وردّنا الحاسم لم يأت بعد
28 February 2026
8 secs ago
source: الميادين
قال أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني، بهنام سعيدي، اليوم السبت، إنّ القوات المسلحة الايرانية استهدفت سبعة قواعد أميركية في سبع دول.
وأضاف سعيدي أن رد طهران على العدوان جاء "مباشرة"، وما قامت به حتى الساعة هو "مجرد تمرين والرد الحاسم لم يأت بعد".
ونفذت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، في وقتٍ سابق اليوم، عدواناً على إيران، استهدف عدة محافظات في البلاد.
في المقابل، ردّت إيران على العدوان بقصفها كيان الاحتلال الإسرائيلي، وقواعد أميركية رئيسية في دول الخليج.
17 :55
مكتب دبي الإعلامي: فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق في أحد أبنية منطقة "نخلة جميرا" ووقعت 4 إصابات هناك
17 :53
الحرس الثوري يبلغ سفنًا في مضيق هرمز بعدم العبور
17 :51
بالفيديو - مقتل 51 طالبة في استهداف أميركي اسرائيلي لمدرسة ابتدائية في إيران (الأناضول) تتمة
17 :44
الحرس الثوري الإيراني: سنشن هجمات أكثر شدة على أهداف عسكرية خلال الساعات المقبلة
17 :36
كيف علّق حزب الله على العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران؟ تتمة
17 :31
وزير الاقتصاد يطمئن إلى توافر السلع الأساسية والمحروقات ويُحذّر من أي تلاعب أو استغلال للظروف الراهنة تتمة
