نفت إيران صحة أنباء نقلتها وسائل إعلام غربية عن مقتل عدد من القيادات الإيرانية في الضربات الإسرائيلية والأميركية التي تعرضت لها إيران اليوم السبت.





فبينما قال مسؤولون إسرائيليون إن الضربات الجوية على إيران استهدفت عددا كبيرا من المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي الرئيس مسعود بزشكيان، قالت إيران إن المرشد ليس في طهران، وأنه "نقل إلى مكان آمن"، كما أن بزشكيان بخير ولم يُصب بأذى ولا يعاني أي مشكلة.



وكان موقع أكسيوس الإخباري الأميركي نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المرشد الأعلى الإيراني خامنئي، والرئيس بزشيكيان، وشخصيات سياسية وعسكرية إيرانية بارزة أخرى كانوا من بين الأهداف التي استُهدفت بالهجمات.



وأضافوا أن النتائج "لا تزال غير واضحة".



وقال مصدر إيراني إن عددا من قادة الحرس الثوري ومسؤولين سياسيين قتلوا في الغارات الأميركية الإسرائيلية، لكن من دون الكشف عن هوية القتلى العسكريين والسياسيين.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني كان من بين المستهدفين ضمن الاغتيالات.



ونفت طهران صحة الأنباء حول اغتيال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، حيث قالت وكالة مهر للأنباء إنه "لا صحة لما يتم تداوله حول اغتيال قائد الجيش الإيراني".



وأوضحت الوكالة "على خلفية هجمات صباح اليوم (السبت) من الولايات المتحدة وإسرائيل على بلدنا، انتشرت شائعات حول اغتيال الفريق أول أمير حاتمي، القائد العام للجيش الإيراني.. تؤكد مصادر مطلعة أنه بخير تماما ولا يوجد أي خطر يهدد حياته".



وقالت وكالة أنباء الطلبة الإخبارية الإيرانية "إسنا": "بعد انتشار شائعة على الإنترنت تفيد باستشهاد اللواء أمير حاتمي، قائد الجيش العام، إثر الهجمات الإسرائيلية والأميركية على أجزاء من البلاد، أفاد مراسل وكالة الطلبة الإيرانية بأن قائد الجيش العام بصحة جيدة ويواصل قيادة القوات المسلحة".



كما أكدت وكالة أنباء فارس أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بخير، وكذلك الحال مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.



يشار إلى أن وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلت عن مسؤول إيراني قوله إن 24 شخصا على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية على مدرسة في جنوب إيران.



بينما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم السبت، بمقتل 5 طالبات في مدرسة للبنات بمحافظة هرمزجان- جنوبي إيران- جراء الهجوم الإسرائيلي-الأميركي على البلاد.

