إيران تكشف "حقيقة" أنباء مقتل قادة عسكريين وسياسيين
28 February 2026
12 mins ago
source: Skynews
نفت إيران صحة أنباء نقلتها وسائل إعلام غربية عن مقتل عدد من القيادات الإيرانية في الضربات الإسرائيلية والأميركية التي تعرضت لها إيران اليوم السبت.
فبينما قال مسؤولون إسرائيليون إن الضربات الجوية على إيران استهدفت عددا كبيرا من المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي الرئيس مسعود بزشكيان، قالت إيران إن المرشد ليس في طهران، وأنه "نقل إلى مكان آمن"، كما أن بزشكيان بخير ولم يُصب بأذى ولا يعاني أي مشكلة.
وكان موقع أكسيوس الإخباري الأميركي نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المرشد الأعلى الإيراني خامنئي، والرئيس بزشيكيان، وشخصيات سياسية وعسكرية إيرانية بارزة أخرى كانوا من بين الأهداف التي استُهدفت بالهجمات.
وأضافوا أن النتائج "لا تزال غير واضحة".
وقال مصدر إيراني إن عددا من قادة الحرس الثوري ومسؤولين سياسيين قتلوا في الغارات الأميركية الإسرائيلية، لكن من دون الكشف عن هوية القتلى العسكريين والسياسيين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني كان من بين المستهدفين ضمن الاغتيالات.
ونفت طهران صحة الأنباء حول اغتيال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، حيث قالت وكالة مهر للأنباء إنه "لا صحة لما يتم تداوله حول اغتيال قائد الجيش الإيراني".
وأوضحت الوكالة "على خلفية هجمات صباح اليوم (السبت) من الولايات المتحدة وإسرائيل على بلدنا، انتشرت شائعات حول اغتيال الفريق أول أمير حاتمي، القائد العام للجيش الإيراني.. تؤكد مصادر مطلعة أنه بخير تماما ولا يوجد أي خطر يهدد حياته".
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإخبارية الإيرانية "إسنا": "بعد انتشار شائعة على الإنترنت تفيد باستشهاد اللواء أمير حاتمي، قائد الجيش العام، إثر الهجمات الإسرائيلية والأميركية على أجزاء من البلاد، أفاد مراسل وكالة الطلبة الإيرانية بأن قائد الجيش العام بصحة جيدة ويواصل قيادة القوات المسلحة".
كما أكدت وكالة أنباء فارس أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بخير، وكذلك الحال مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.
يشار إلى أن وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلت عن مسؤول إيراني قوله إن 24 شخصا على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية على مدرسة في جنوب إيران.
بينما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم السبت، بمقتل 5 طالبات في مدرسة للبنات بمحافظة هرمزجان- جنوبي إيران- جراء الهجوم الإسرائيلي-الأميركي على البلاد.
Just in
14 :51
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار عقب رصد صواريخ أطلقت من إيران ونعمل على اعتراضها
14 :51
عراقجي: كل موقع انطلق منه الهجوم الإسرائيلي الأميركي "هدف مشروع"
14 :45
شهود من رويترز: سماع دوي 3 انفجارات كبيرة على الأقل فوق منطقة دبي
14 :37
وكالة "تسنيم": موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه إسرائيل
14 :32
الجيش الإسرائيلي: موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل
14 :29
شركة طيران الشرق الأوسط MEA تلغي رحلاتها الى هذه الدول تتمة
ترامب يعلنها: سنمحو أسطول إيران البحري وصواريخها والنووي أيضاً
ما هي المدن الإيرانية المستهدفة بـ"ملحمة غضب" الأميركية؟
نتنياهو: عملية "إزالة التهديد الإيراني" بدأت
إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات في طهران.. بينها خامنئي
ترامب يبدّد «التفاؤل» بالمفاوضات: إيران تدخل حالة الحرب
باكستان تعلنها حرباً مفتوحة: أفغانستان استحالت «مستعمرة هندية»!
إيران تحضّ أفغانستان وباكستان على الامتناع عن خطوات تصعيدية
سكاي نيوز عربي: عراقجي: تقدم في مباحثات جنيف بشأن الملف النووي ورفع العقوبات
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وطهران تحرزان «تقدماً»
كيف تتعامل حاملات الطائرات مع العواصف في البحر دون أن تفقد مقاتلاتها؟
فضيحة جنسية تهزّ واشنطن.. ما علاقة ترامب؟
قبل مواجهة طهران.. طائرات "شبح" أميركية إلى إسرائيل
هجوم إسرائيلي أولا.. سيناريو داخل إدارة ترامب لضرب إيران
روبيو: فنزويلا بحاجة إلى انتخابات نزيهة وديمقراطية
أميركا: مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين في ميزوري
رئيسة المكسيك: لا خطر على المشجعين في كأس العالم 2026
مقتل 22 شخصاً على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
فرنسا تحل 4 جماعات من اليمين واليسار المتطرفين
يُرى بالعين المجردة.. خسوف قمري كلي في هذا التاريخ
خمسة قتلى بعملية طعن في ولاية واشنطن الأميركية
