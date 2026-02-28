weather logo
وكالة أنباء فارس: المرشد، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، رئيس السلطة القضائية، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، والقائد العام للجيش يتمتعون بصحة كاملة

  • 28 February 2026
  • 1 hr ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in