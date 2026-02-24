بعد سرقة اللّوفر... رئيسة المتحف تستقيل!
اعلن قصر الاليزيه ان "رئيسة متحف اللوفر لورانس دي كار قدمت استقالتها الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي قبلها"، وذلك بعد أربعة اشهر من عملية سطو كبيرة تعرض لها المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم.
وأشاد ماكرون، بحسب الرئاسة الفرنسية، "بخطوة مسؤولة في وقت يحتاج اكبر متحف في العالم الى الهدوء، والى اندفاعة قوية جديدة لإنجاز ورش كبرى فيه بهدف تأمينه وتطويره".
انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من جمهورية الدومينيكان بما فيها العاصمة
-
تحطم طائرة نقل طبي في الهند وعلى متنها 7 أشخاص
-
جريمة صادمة.. فتاة تقتل رجلين باستخدام ChatGPT
-
ترقية شقيقة زعيم كوريا الشمالية خلال مؤتمر حزب العمال الحاكم
-
ثعبان داخل محطة قطار... شاهدوا كيف تصرف الركاب! (فيديو)
-
اعتقال السفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون لعلاقته بإبستين
-
فرنسا تقيد صلاحيات السفير الأميركي.. ما القصة؟
-
مسؤول إسرائيلي: هجوم أميركا على إيران بات وشيكاً
-
تداعيات قضية إبستين تعصف ببريطانيا.. إخلاء سبيل وزير سابق
-
"صليب معقوف" يثير القلق داخل مقر عسكري أميركي
-
رسالة من ويتكوف وكوشنر لترامب بشأن إيران.. وهذا ما جاء بها
-
ترامب يحذر إيران: "يوم سيئ للغاية"..!
-
الشرق الأوسط السعودية: المالكي يتحدى واشنطن: مستمر إلى النهاية
-
15 قتيلا بينهم سبعة قٌصَّر في تحطًّم مروحية عسكرية في البيرو!
-
اعتقال السفير البريطاني السابق!
-
رئيس وزراء سلوفاكيا اعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا
-
مقتل أكثر من 25 جنديا في هجوم على زعيم أخطر عصابة مخدرات بالمكسيك
-
اليابان: إنقاذ 20 شخصاً علقوا لساعات في مصعد أطول برج إرسال بالعالم
-
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب بالقرب من ألاسكا
-
الجنائية الدولية تفتح ملف "الحرب على المخدرات" لدوتيرتي
-
الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟
25 February 2026
"UBS" يتوقع استمرار صعود الذهب إلى 6200 دولار للأونصة
-
25 February 2026
«رفض مصافحته».. لابورتا يكشف تفاصيل توتر علاقته بميسي
-
25 February 2026
حمدان: خففوا حكي ثرثرة، وبيانات استنكار، و"كلنا مع جيشنا"
-
25 February 2026
"الاشتراكي": نستغرب التناقض بين تصريحات رجّي ونفي مسؤول إسرائيلي
-
24 February 2026
بالصورة: مشهد تحدٍ بين الجيش اللبناني والعدو الإسرائيلي!
-
24 February 2026
البترون: العثور على جثة متحللة!
-
24 February 2026
الصحناوي: أهالي بيروت يستحقّون حلولاً فعلية لا وعوداً مؤجّلة
-
24 February 2026
باسيل يزور جبيل: هل لديكم الجرأة لتبرير تأجيل الانتخابات؟
-
24 February 2026
عن الحلّة الجديدة لموقع tayyar.org... هذا ما قاله مدير الموقع باتريك باسيل!
-
24 February 2026