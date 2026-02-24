ثعبان داخل محطة قطار... شاهدوا كيف تصرف الركاب! (فيديو)
24 February 2026
6 hrs ago
source: tayyar.org
في حادثة غريبة، تسبب ثعبان سام برعب ركاب محطة ريفرستون في سيدني في أستراليا وذلك بعدما زحف إلى مدخل المحطة.
وبينت فيديوهات التقطت من كاميرات المراقبة التابعة لهيئة النقل في نيو ساوث ويلز الثعبان وهو يزحف على المنحدر، بينما حاول المسافرون تجنبه. وظهرت امرأة تُسقط دراجتها وتهرب، كما توقف 4 شبان لحظة لتجنب الزاحف.
ولاحقا اقترب أحد الرجال من الثعبان في محاولة للإمساك به، إلا أنه زحف بعيدًا، قبل أن يقوم الرجل بعد ذلك باحتجازه بقدمه وإبعاده عن رصيف القطار.
وقال متحدث باسم هيئة النقل لمجلة People: "لم يتردد الرجل لحظة، فأمسك بالثعبان".
18 :14
القناة 12 الإسرائيلية: إقلاع 12 مقاتلة أميركية من طراز F 22 المخصصة لمهام الهجوم من بريطانيا إلى الشرق الأوسط
18 :13
الهيئة السياسية للتيار: كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين تتمة
17 :55
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل منع وقوع حادث نووي في أوكرانيا مع دخول الصراع المأساوي عامه الخامس
17 :51
الجديد: ارتياح دولي في اجتماع القاهرة بعد عرض قائد الجيش وقائد قوى الأمن
17 :50
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقدم لقطاع الطاقة الأوكراني حزمة طوارئ جديدة بقيمة 100 مليون يورو
17 :49
بعد تعليقات رجّي... إلغاء حجوزات سفر إلى لبنان! تتمة
