اعتقال السفير البريطاني السابق!
23 February 2026
source: tayyar.org
ألقت الشرطة في لندن القبض على السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون للاشتباه في ارتكابه سلوكا سيئا خلال تقلد منصب عام.
وأقيل ماندلسون (72 عاما) من منصبه في أيلول، عندما بدأت صداقته الوثيقة مع رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين تتضح.
وبدأت الشرطة في وقت سابق من هذا الشهر تحقيقا جنائيا في قضية ماندلسون بعد أن أحالت إليها حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر مراسلات بين السفير السابق وإبستين الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية.
وقالت شرطة لندن في بيان "اعتقلت الشرطة رجلا يبلغ من العمر 72 عاما بتهمة سوء السلوك في منصب عام".
