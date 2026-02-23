ألقت الشرطة في لندن القبض على السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون للاشتباه في ارتكابه سلوكا سيئا خلال تقلد منصب عام.



وأقيل ماندلسون (72 عاما) من منصبه في أيلول، عندما بدأت صداقته الوثيقة مع رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين تتضح.



وبدأت الشرطة في وقت سابق من هذا الشهر تحقيقا جنائيا في قضية ماندلسون بعد أن أحالت إليها حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر مراسلات بين السفير السابق وإبستين الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية.



وقالت شرطة لندن في بيان "اعتقلت الشرطة رجلا يبلغ من العمر 72 عاما بتهمة سوء السلوك في منصب عام".