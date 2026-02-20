إيران للأمم المتحدة: سنرد بحزم إذا تعرضنا لهجوم
20 February 2026
10 secs ago
source: Skynews
أبلغت إيران الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة، الخميس، أنها ستعتبر قواعد ومنشآت وأصول "القوة المعادية" في المنطقة أهدافا مشروعة إذا تعرضت لعدوان عسكري.
وقالت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة في الرسالة إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب "تنذر باحتمال حقيقي لشن عدوان عسكري"، مؤكدة في الوقت نفسه أن طهران لا ترغب في الحرب، لكنها "سترد بحزم" إذا تعرضت لهجوم.
وتأتي الرسالة وسط تراجع لغة الدبلوماسية بين واشنطن وطهران بعد جولتين من المباحثات، مقابل تصاعد التلويح بالتحرك العسكري.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن شن هجوم، لكنه يدرس خيارات تتراوح بين حملة تستمر أسبوعاً قد تستهدف البنية العسكرية الإيرانية، وصولا إلى ضربات أصغر نطاقا تطال منشآت حكومية وعسكرية.
وكان ترامب قد أشار، الخميس، إلى أن الولايات المتحدة ستحدد خطواتها خلال عشرة أيام إذا لم توافق إيران على اتفاق نووي، قائلاً أمام تجمع "مجلس السلام": "أشياء سيئة ستحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مضيفا: "قد نضطر إلى اتخاذ خطوة إضافية أو قد لا نفعل (…) ستعرفون النتيجة خلال الأيام العشرة القادمة على الأرجح".
وتطالب واشنطن بإنهاء الأنشطة النووية الإيرانية، وفرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية ووقف دعم طهران لحلفائها المسلحين في المنطقة، فيما ترفض إيران اتفاقا شاملا وتعرض تنازلات محدودة في الملف النووي.
ويرى مسؤولون أميركيون أن الجمود في المفاوضات، بالتوازي مع تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، يرفع احتمالات توجيه ضربات. وخلال الأيام الماضية، نقلت الولايات المتحدة مقاتلات متقدمة من طرازي "إف-35" و"إف-22" إلى الشرق الأوسط، إلى جانب اقتراب وصول حاملة طائرات ثانية وتعزيز منظومات الدفاع الجوي.
في المقابل، هدد المرشد الإيراني علي خامنئي بأن بلاده سترد "بأقصى قوة" على أي ضربة أميركية، مؤكدا قدرة القوات الإيرانية على استهداف حاملة طائرات أميركية وتوجيه "ضربة قاسية".
ومن المتوقع أن تقدم طهران ردها الرسمي على نتائج المباحثات خلال أسبوعين، غير أن مهلة الأيام العشرة التي أعلنها ترامب قد تدفعها إلى تسريع موقفها، في وقت يزداد فيه القلق من انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية أوسع.
