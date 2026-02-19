اشار الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، إلى "وجود علاقات جيدة جدا تربطه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين"، وقال خلال خطابه في القمة الأولى لمجلس السلام في واشنطن: "لدي علاقة جيدة جدا مع الرئيس بوتين".



وفي كلمته امتدح ترامب مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وأضاف: "كنت أعتقد أن وقف الحرب في أوكرانيا أمر سهل. ويتكوف يقوم بعمل رائع في روسيا وأوكرانيا وغزة".



ونوه ترامب أيضا بعلاقته الجيدة جدا مع الزعيم الصيني شي جين بينغ.