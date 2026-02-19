ترامب: لدي علاقة جيدة جدا مع بوتين
19 February 2026
12 secs ago
source: tayyar.org
اشار الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، إلى "وجود علاقات جيدة جدا تربطه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين"، وقال خلال خطابه في القمة الأولى لمجلس السلام في واشنطن: "لدي علاقة جيدة جدا مع الرئيس بوتين".
وفي كلمته امتدح ترامب مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وأضاف: "كنت أعتقد أن وقف الحرب في أوكرانيا أمر سهل. ويتكوف يقوم بعمل رائع في روسيا وأوكرانيا وغزة".
ونوه ترامب أيضا بعلاقته الجيدة جدا مع الزعيم الصيني شي جين بينغ.
Just in
21 :13
زيلنسكي: سنضع إطارا إضافيا للمحادثات مع الأمريكيين والأوروبيين والروس
20 :58
زيلنسكي: يجب أن تشارك أوروبا في محادثات جنيف المقبلة وأن تؤخذ مواقفها بالاعتبار
20 :54
ماكرون دعا ميلوني الى الكف عن "التعليق على ما يحدث عند الآخرين" تتمة
20 :45
فضل شاكر... رفض طلبات إخلاء السبيل وسيبقى موقوفًا؟ (OTV News) تتمة
20 :36
الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطينيين كانا يعملان على تنفيذ مخططات إرهابية ضد قواتنا في منطقة نابلس
20 :23
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: سنشنّ هجوماً على إيران إذا استهدفتنا ردًّا على قصف أميركي محتمل
