دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الكف عن "التعليق على ما يحدث عند الآخرين" وذلك إثر إدلائها بموقف حول مقتل ناشط يميني إثر اعتداء من خصوم سياسيين.



ورد مكتب رئيس الوزراء المنتمية الى أقصى اليمين، بالإعراب عن "دهشته" مما أدلى به الرئيس الفرنسي.



ويأتي هذا السجال على خلفية مقتل الناشط اليميني كانتان دورانك في مدينة ليون الفرنسية الأسبوع الماضي، بعد تعرضه لاعتداء على هامش مؤتمر كانت تعقده النائبة الأوروبية ريما حسن المنتمية الى اليسار الراديكالي.



وكانت ميلوني كتبت امس عبر حسابها على منصة "اكس": " إن مقتل شاب عشريني بهجوم جماعات مرتبطة بالتطرف اليساري في مناخ من الكراهية الأيديولوجية المنتشر في عدة دول، هو جرح لأوروبا بأسرها".



وخلال زيارة رسمية الى الهند، قال ماكرون الخميس "فليهتم كل شخص بشؤونه لتسير الأمور على ما يرام".



أضاف "أتعجب دائما عندما أرى قوميين، لا يريدون أن يتدخل أحد بشؤون بلادهم، أول من يعلق على ما يحدث عند الآخرين".



وتعليقا على ما أدلى به ماكرون، أعرب مكتب ميلوني الخميس عن "دهشته"، مؤكدا أن مواقفها جاءت بمثابة "علامة تضامن مع الشعب الفرنسي المتضرر من هذا الحدث المروع".



كذلك قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عبر منصة "اكس": "إن مقتل دورانك مسألة خطيرة تخصّنا جميعا وندينها من دون تردد".