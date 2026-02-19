صدر حكم بالسجن مدى الحياة على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، الخميس، بعدما أدانته محكمة بتهمة قيادة "تمرد" خلال فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، وهي خطوة أدخلت البلاد في فوضى سياسية واعتُبرت تهديدا لمسار ديمقراطي امتد لعقود.

وأعلن يون الأحكام العرفية في "3 كانون الأول 2024" عبر خطاب متلفز ليلي، متهما وجود "قوى معادية للدولة" داخل أحزاب المعارضة ومتعاطفة مع كوريا الشمالية. ولاحقا تراجع عن قراره خلال "6" ساعات، بعد أن صوّت النواب بالإجماع على منعه.

وخلال الجلسة، قال القاضي جي غوي يون، رئيس المحكمة، إن نية يون من المرسوم كانت تهدف إلى شل عمل الجمعية الوطنية لفترة طويلة، مستندا إلى صياغة المرسوم ومحاولة اعتقال معارضين سياسيين، بينهم زعيم الحزب الديمقراطي المعارض وزعيم حزبه الحاكم هان دونغ هو. وأضاف أن إرسال جنود مسلحين إلى مبنى البرلمان ونقلهم بالمروحيات يُعد "عملا من أعمال التمرد".

وتابع مؤيدون ليون وقائع الجلسة عبر شاشة كبيرة أمام محكمة سيول المركزية أثناء البث المباشر على مستوى البلاد.

وفي السياق نفسه، أُدين وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون الخميس، لدوره الرئيسي في "التمرد"، بعدما تولى مسؤولية إصدار الأوامر للجنود خلال فرض الأحكام العرفية.