الولايات المتحدة تعلن مقتل 11 شخصا في ضربات على قوارب تشتبه في أنها تهرب مخدرات!
-
17 February 2026
-
11 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ ضربات أسفرت عن مقتل 11 شخصا على متن ثلاثة قوارب قال إنها كانت تُستخدم لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي.
وأفادت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي في منشور منصة إكس، بأن الضربات التي نُفذت مساء الاثنين أسفرت عن مقتل "أربعة أشخاص على متن القارب الأول في شرق المحيط الهادئ، وأربعة على متن القارب الثاني في شرق المحيط الهادئ، وثلاثة على متن القارب الثالث في منطقة البحر الكاريبي".
-
Just in
-
20 :00
النائب فريد البستاني يضع الرئيس جوزف عون على مراحل انشاء مستشفى دير القمر الحكومي تتمة
-
19 :41
نقابة المحررين تدين الاعتداء على المصوّرين والصحافيّين تتمة
-
19 :18
جهاز تجسس إسرائيلي في كفرشوبا! تتمة
-
19 :12
بعد التّعرّض للإعلاميّين على "الرينغ"... هذا ما حصل! تتمة
-
18 :50
"اليونيفيل": آزرنا الجيش في استخراج قذيفتين غير منفجرتين من داخل منزلين! تتمة
-
18 :30
شو الوضع؟ الحكومة تستنسخ تجربة التسعينات... وأسئلة حول هدوء الشارع وازدواجية "القوات"! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
متاهة الثلاثة ملايين وثيقة.. تفكيك شبكة إبستين
-
مقتل 5 جراء حريق اندلع بمبنى سكني في قطالونيا الإسبانية
-
ألمانيا تنتقد جهود فرنسا في الإنفاق الدفاعي وتدعو باريس إلى اتخاذ قرارات صعبة
-
باكستان: مقتل طفل و11 من أفراد الأمن بهجوم مسلح... و«طالبان» تتبنى
-
إيران تقترح نقل "اليورانيوم المدفون".. هل يرضى ترامب؟
-
انحراف قطار عن سكته في سويسرا.. أنباء عن سقوط ضحايا
-
اليوم أول كسوف شمسي لعام 2026...
-
الشرق الأوسط السعودية: ترمب: سأشارك في محادثات إيران «بصورة غير مباشرة»
-
إغلاق متحف اللوفر في باريس... والسبب؟
-
شلل رقمي مفاجئ… عطل عالمي يضرب "إكس"!
-
السلفادور.. ضبط أكبر شحنة كوكايين بتاريخ البلاد
-
ألمانيا وبريطانيا تقدمان حجة "أخلاقية" لإعادة التسلح
-
الجيش الأمريكي ينقل جوّا مفاعلا نوويا صغيرا لأول مرة
-
زعيم كوريا الشمالية يفتتح حيا سكنيا لعائلات الجنود القتلى
-
فك لغز جريمة قتل واغتصاب عمرها 30 عاماً... ماذا في تفاصيلها؟
-
أوباما: الكائنات الفضائية «حقيقية»... لكنها ليست في المنطقة 51
-
واشنطن وطهران و"صفقة العصر": عندما يدور الشرق في فلك أميركا
-
10 أيام دون بوتين.. اختفاء الرئيس الروسي!
-
الجمهورية: إسرائيل تواصل عبر مستوياتها كافة نعي المفاوضات
-
موعد جديد للمفاوضات بين ايران والولايات المتحدة بوساطة عمانية
-
-
Just in
-
20 :00
النائب فريد البستاني يضع الرئيس جوزف عون على مراحل انشاء مستشفى دير القمر الحكومي تتمة
-
19 :41
نقابة المحررين تدين الاعتداء على المصوّرين والصحافيّين تتمة
-
19 :18
جهاز تجسس إسرائيلي في كفرشوبا! تتمة
-
19 :12
بعد التّعرّض للإعلاميّين على "الرينغ"... هذا ما حصل! تتمة
-
18 :50
"اليونيفيل": آزرنا الجيش في استخراج قذيفتين غير منفجرتين من داخل منزلين! تتمة
-
18 :30
شو الوضع؟ الحكومة تستنسخ تجربة التسعينات... وأسئلة حول هدوء الشارع وازدواجية "القوات"! تتمة