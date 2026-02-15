living cost indicators
روسيا اليوم: طهران: صاروخ خرمشهر الإيراني قادر على استهداف الحاملتين الأمريكيتين وأي حرب ستكون إقليمية

15
FEBRUARY
2026
روسيا اليوم: هدد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى زارعي، باستهداف حاملتي الطائرات الأمريكيتين "أبراهام لينكولن" و"جيرالد آر فورد" المتمركزتين في الشرق الأوسط.

كما حذر من أن أي مواجهة عسكرية محتملة لن تبقى محدودة بل ستتحول إلى "حرب إقليمية" تطال المنطقة بأكملها.

وفي حديث مع موقع "آخرین خبر" الإيراني، قال زارعي: "صاروخ خرمشهر برأس حربي يزن 3 أطنان قادر على التعامل مع حاملتي الطائرات لينكولن وفورد"، مشيرا إلى أن قدرات إيران الصاروخية تجاوزت مراحل متقدمة من الاختبارات المحلية.

وأضاف المسؤول الإيراني موجها كلامه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إن دونالد ترامب يحسد منطقتنا. وفي حال شن هجوم، عليه أن يهيئ نفسه لنفط بسعر 500 دولار"، محذرا من أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي في حال استهدافها، قائلا: "ليس الأمر كما لو أننا لا نبيع النفط بينما يستطيع الآخرون بيعه".

وأكد زارعي أن "قواتنا المسلحة ومنظومة الحكم عالجت نقاط ضعفها بعد الحرب التي استمرت 12 يوما، وأصبحت في وضع أفضل من السابق"، في إشارة إلى المواجهات السابقة مع القوات الأمريكية.

وشدد على أن "مخازن صواريخنا مكتملة"، مكررا موقف طهران الرسمي بأنها "ليست داعية حرب" وأن قوتها العسكرية "للردع"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إيران "أبدت استعدادها للتفاوض".
روسيا اليوم
{{article.title}}
