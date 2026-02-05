لاعب كرة قدم يلقى حتفه بطريقة مروّعة! (صورة)

A + A -

أُصيب برصاصة طائشة خلال حادث إطلاق نار توفي لاعب كرة القدم السابق جواو فيكتور دا سيلفا سانتوس، البالغ 22 عاما، بعدما أُصيب برصاصة طائشة خلال حادث إطلاق نار، وفق ما أفادت تقارير محلية في البرازيل.

وكان اللاعب، الذي سبق له تمثيل فريق تحت 17 عاما في نادي كروزيرو، قد نُقل إلى المستشفى في مدينة ماسيو بولاية ألاغواس شمال شرقي البلاد، ودخل في غيبوبة استمرت نحو 3 أسابيع قبل أن يُعلَن عن وفاته.

وبحسب المعلومات المتداولة، كان سانتوس يحتفل بذكرى تأسيس فريق محلي في ماسيو، مملوك لأحد أقاربه عندما تعرّض للإصابة الحرجة، ونعت إدارة نادي الفريق عبر بيان على الإنترنت اللاعب، المعروف بلقب فيتاو، مشيدةً بسيرته وابتسامته وتفانيه، ومقدمةً التعازي إلى عائلته وأصدقائه وزملائه.

ولعب سانتوس ضمن منظومة كروزيرو بين عامي 2019 و2021، مسجلًا هدفًا واحدًا في 33 مباراة، كما خاض تجربة لاحقة في دوري الدرجة الثالثة مع ساو برناردو، قبل أن يتوقف عن اللعب الاحترافي في الفترة الأخيرة، ولا تزال ملابسات الحادث قيد التداول، وسط ترجيحات بأنه أصيب برصاصة طائشة.