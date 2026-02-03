living cost indicators
ما قصّة الأميرة التي زارت جزيرة إبستين 1000 مرّة?

أفادت وسائل إعلام نرويجية بأن جيفري إبستين المدان بدعارة القصّر وجّه دعوتين إلى زوجة ولي عهد النرويج الأميرة ميت ماريت لزيارة جزيرته التي كانت مسرحا لمجون ساسة وأثرياء غربيين.

وأشارت الهيئة إلى أن الوثائق المُعلنة حديثا من وزارة العدل الأميركية في قضية إبستين تضمنت اسم ميت ماريت أكثر من ألف مرة. ومع ذلك، أكد ممثل العائلة المالكة النرويجية لـ"إن آر كيه" أن قرينة ولي العهد "لم تزر قط الجزيرة الخاصة" بإبستين، ولم يُعثر على أي دليل يثبت حدوث هذه الزيارة.

كما كشف التقرير أن ميت ماريت سافرت في أواخر عام 2012 إلى ولاية فلوريدا بدعوة من إبستين لقضاء وقت في فيلّته الخاصة. وبعد ثلاثة أسابيع من هذه الزيارة، تواصل شخص مع إبستين متسائلا عن وجود "صور غير لائقة" تخصها، بحسب ما أظهرته المراسلات الإلكترونية.

يُذكر أن وزارة العدل الأميركية أنهت في 30 كانون الثاني 2026 نشر الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، ليصل إجمالي المواد المُعلنة إلى أكثر من 3.5 مليون ملف، تشمل وثائق ومراسلات وتسجيلات مرتبطة بالتحقيق في جرائمه.

{{article.title}}
