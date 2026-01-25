living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد عقوبات على والدها.. ابنة لاريجاني تفصل من جامعة أميركية

25
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقب تصاعد الدعوات المطالبة بإقالتها، أكدت جامعة إيموري الأميركية أنها فصلت فاطمة أردشير لاريجاني، ابنة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي فرضت عليه عقوبات أميركية قبل نحو 10 أيام.

وقال معهد وينشيب للسرطان التابع للجامعة، حيث كانت تعمل فاطمة: "ابنة مسؤول رفيع في الحكومة الإيرانية لم تعد موظفة في جامعة إيموري"، وفق ما نقلت شبكة "إيران إنترناشونال".

إلا أن الجامعة لم تقدم مزيداً من التفاصيل حول القرار، ولم توضح ما إذا كان فصل فاطمة مرتبطاً بشكل مباشر بالعقوبات الأميركية، لكنها أكدت أن "توظيف العاملين لديها يتم بالكامل وفقاً لقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية والمتطلبات الأخرى ذات الصلة".

وكانت فاطمة تشغل منصب أستاذة مساعدة في قسم أمراض الدم والأورام الطبية بكلية الطب في "إيموري"، حيث وصف الموقع الرسمي للجامعة أبحاثها بأنها تركز على "اكتشاف أهداف علاجية جديدة وتحديد آليات مقاومة المناعة في سرطان الرئة"، لكن صفحة سيرتها الذاتية لم تعد متاحة على الموقع الإلكتروني للجامعة عقب اتخاذ قرار فصلها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout