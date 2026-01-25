بعد عقوبات على والدها.. ابنة لاريجاني تفصل من جامعة أميركية

A + A -

عقب تصاعد الدعوات المطالبة بإقالتها، أكدت جامعة إيموري الأميركية أنها فصلت فاطمة أردشير لاريجاني، ابنة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي فرضت عليه عقوبات أميركية قبل نحو 10 أيام.

وقال معهد وينشيب للسرطان التابع للجامعة، حيث كانت تعمل فاطمة: "ابنة مسؤول رفيع في الحكومة الإيرانية لم تعد موظفة في جامعة إيموري"، وفق ما نقلت شبكة "إيران إنترناشونال".



إلا أن الجامعة لم تقدم مزيداً من التفاصيل حول القرار، ولم توضح ما إذا كان فصل فاطمة مرتبطاً بشكل مباشر بالعقوبات الأميركية، لكنها أكدت أن "توظيف العاملين لديها يتم بالكامل وفقاً لقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية والمتطلبات الأخرى ذات الصلة".



وكانت فاطمة تشغل منصب أستاذة مساعدة في قسم أمراض الدم والأورام الطبية بكلية الطب في "إيموري"، حيث وصف الموقع الرسمي للجامعة أبحاثها بأنها تركز على "اكتشاف أهداف علاجية جديدة وتحديد آليات مقاومة المناعة في سرطان الرئة"، لكن صفحة سيرتها الذاتية لم تعد متاحة على الموقع الإلكتروني للجامعة عقب اتخاذ قرار فصلها.