الحرس الثوري الإيراني: لم يعد هناك حاجة لنشر الألغام .. بالطريقة التقليدية!

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان العميد أكبرزاده، قال في كلمة له قبل خطبتي صلاة الجمعة في مدينة ساري (شمال) اليوم، إن "السيطرة الذكية" الكاملة على مضيق هرمز تتم من قبل إيران، مضيفاً: "لم يعد هناك حاجة لنشر الألغام بالطريقة التقليدية".

وحلل آخر تحركات العدو ضد البلاد، وشرح الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للرد الساحق، مؤكداً على قدرة الشعب والنظام في تحويل التهديد إلى فرصة.وأشار، في معرض حديثه عن الأنباء الأخيرة حول تحركات الولايات المتحدة العسكرية في المنطقة، قائلاً: "البعض يقول إن الأميركيين يريدون القدوم بحاملة طائرات أو طائرة. أهلاً وسهلاً! إلى أين؟ نحن في الخدمة!"

وأضاف العميد أكبرزاده: "قواتنا المسلحة في ذروة القدرة في مجالات الحرب الإلكترونية، والإبحار، والصواريخ، والطائرات المسيرة، والغواصات، وهذا الادعاء ليس مجرد خطاب، أنا مسؤول وأتحدث بناءً على الحقائق."

وتابع، مقدّماً تقريراً ميدانياً عن قرار ترامب الأخير: "جمع ترامب الأسبوع الماضي خبراءه العسكريين وسأل: هل يمكن تنفيذ هجوم خاطف على إيران بحيث لا ترد إيران وتُعطّل صواريخها؟ أجاب جميع الخبراء: هذا وهم وسيناريو هوليوودي."

وأكد قائلاً: "هم أنفسهم يعلمون أنهم لا يجرؤون اليوم على مهاجمة إيران. لو كانوا قادرين، لكانوا أنهوا الأمر اليوم."

وتناول هذا المسؤول في القوات البحرية للحرس الثوري في جزء آخر من كلمته موضوع الخليج الفارسي، قائلاً: "أمن الطاقة والغذاء والتجارة في العالم يمر عبر طريق يحرسه جنود هذا النظام."

وأعلن، مشيراً إلى قدرات إيران الجديدة: "لم يعد من الضروري الحديث عن نشر الألغام في مضيق هرمز كما في الماضي. لدينا اليوم نظام يتحكم ويدير مضيق هرمز بذكاء. هذه السيطرة تشمل حتى جزيرة بوموسى وشمال الخليج الفارسي.

"وأرجع العميد أكبرزادة السبب الرئيسي لعداء المستكبرين لإيران ليس إلى قضايا مثل الصواريخ أو الحجاب، بل إلى عدم استسلام الشعب الإيراني للقوة، قائلاً: "طبيعة الكيان الصهيوني نفسه هي كيان مزيف، لدينا مشكلة مع طبيعته، وليس فقط مع صواريخه. وهم بالضبط لديهم نفس التحليل عنا."