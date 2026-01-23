living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحرس الثوري الإيراني: لم يعد هناك حاجة لنشر الألغام .. بالطريقة التقليدية!

23
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وكالة تسنيم الدولية للانباء-
أكد مساعد الشؤون السياسية في القوات البحرية اللحرس الثوري، محمد اكبرزادة الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة الايرانية مضيفا بأن العدو لا يجرؤ على شن هجوم عسكري على إيران.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان العميد أكبرزاده، قال في كلمة له قبل خطبتي صلاة الجمعة في مدينة ساري (شمال) اليوم، إن "السيطرة الذكية" الكاملة على مضيق هرمز تتم من قبل إيران، مضيفاً: "لم يعد هناك حاجة لنشر الألغام بالطريقة التقليدية".

وحلل آخر تحركات العدو ضد البلاد، وشرح الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للرد الساحق، مؤكداً على قدرة الشعب والنظام في تحويل التهديد إلى فرصة.وأشار، في معرض حديثه عن الأنباء الأخيرة حول تحركات الولايات المتحدة العسكرية في المنطقة، قائلاً: "البعض يقول إن الأميركيين يريدون القدوم بحاملة طائرات أو طائرة. أهلاً وسهلاً! إلى أين؟ نحن في الخدمة!"

وأضاف العميد أكبرزاده: "قواتنا المسلحة في ذروة القدرة في مجالات الحرب الإلكترونية، والإبحار، والصواريخ، والطائرات المسيرة، والغواصات، وهذا الادعاء ليس مجرد خطاب، أنا مسؤول وأتحدث بناءً على الحقائق."

وتابع، مقدّماً تقريراً ميدانياً عن قرار ترامب الأخير: "جمع ترامب الأسبوع الماضي خبراءه العسكريين وسأل: هل يمكن تنفيذ هجوم خاطف على إيران بحيث لا ترد إيران وتُعطّل صواريخها؟ أجاب جميع الخبراء: هذا وهم وسيناريو هوليوودي."

وأكد قائلاً: "هم أنفسهم يعلمون أنهم لا يجرؤون اليوم على مهاجمة إيران. لو كانوا قادرين، لكانوا أنهوا الأمر اليوم."

وتناول هذا المسؤول في القوات البحرية للحرس الثوري في جزء آخر من كلمته موضوع الخليج الفارسي، قائلاً: "أمن الطاقة والغذاء والتجارة في العالم يمر عبر طريق يحرسه جنود هذا النظام."

وأعلن، مشيراً إلى قدرات إيران الجديدة: "لم يعد من الضروري الحديث عن نشر الألغام في مضيق هرمز كما في الماضي. لدينا اليوم نظام يتحكم ويدير مضيق هرمز بذكاء. هذه السيطرة تشمل حتى جزيرة بوموسى وشمال الخليج الفارسي.

"وأرجع العميد أكبرزادة السبب الرئيسي لعداء المستكبرين لإيران ليس إلى قضايا مثل الصواريخ أو الحجاب، بل إلى عدم استسلام الشعب الإيراني للقوة، قائلاً: "طبيعة الكيان الصهيوني نفسه هي كيان مزيف، لدينا مشكلة مع طبيعته، وليس فقط مع صواريخه. وهم بالضبط لديهم نفس التحليل عنا."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout