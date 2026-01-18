living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الثبات: منح المجرمين الإلكترونيين إمكانياتٍ واسعةٍ للقيام بهجماتٍ إلكترونيةٍ

18
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الثبات: حسان الحسن-

في العام 2025 أصبح التنافس بين اللاعبين الدوليين الكبار في مجال المعلومات أكثر عدوانية، خصوصًا من جانب الدول الغربية. وفي العام الراهن، عمل حلف شمال الأطلسي بنشاطٍ على وضع سيناريوهات لا تشمل الدفاع فحسب، بل تشمل أيضًا عملياتٍ هجومية في ظروفٍ قريبةٍ من الواقع الحالي.

 

وأجرت الولايات المتحدة وحلفاؤها تدريباتٍ مشتركة واسعة النطاق تحت اسم ”التحالف السيبراني 2025“، حيث تم خلالها اختبار طرقٍ واعدةٍ لشن هجماتٍ سيبرانيةٍ على البنية التحتية الحيوية وشبكات الاتصالات والأنظمة السحابية والفضائية والأقمار الصناعية للعدو المحتمل.

 

 و"من السهل تحويل مثل هذه التدريبات "الدفاعية" إلى عملياتٍ إلكترونيةٍ وقائيةٍ لتعطيل أنظمة الكمبيوتر المعادية"، على ما يؤكد خبير في هذا الشأن.

 

ويشير إلى أن "أحد الأدلة على نية حلف الناتو تكثيف أنشطته غير المشروعة في الفضاء الإلكتروني، هي الاتفاقات التي تم التوصل إليها في تشرين الأول 2025 خلال "مؤتمر الفيديو" الذي عقده قادة دول حلف "الناتو". وتوصل رؤساء الدول إلى اتفاق حول ضرورة توحيد القدرات السيبرانية الهجومية، وإنشاء مراكز سيبرانية إضافية، وتبادل المعلومات على مدار الساعة بين الأجهزة المعنية في دول الغرب".

 

ويلفت الخبير إلى أن "بالإضافة إلى ذلك، فقد ناقش الخبراء الأجانب أيضًا إمكانية قيام حلف شمال الأطلسي بتطبيق إجراءاتٍ إلكترونيةٍ نشطةٍ ضد الدول غير الصديقة، وهذا يشير مرة أخرى إلى حقيقة أن حلف "الناتو" يمكنه تحت ذريعة الإجراءات الدفاعية، شن هجوم إلكتروني في الفضاء المعلوماتي الأجنبي".

 

وقد جاءت الهجمات على البنية التحتية الصينية، لتؤكد مرة أخرى النشاط المدمر للغرب في الفضاء الإلكتروني. فقد أعلنت السلطات الصينية أن "الأجهزة الأمنية الأمريكية زرعت برامج ضارةً في أنظمة المركز الوطني للوقت في الفترة من 2022 إلى 2024، وتدخلت في عمل منشآت الطاقة والاتصالات والنقل وخوادم الكمبيوتر التابعة لمعاهد البحوث الدفاعية في مقاطعة حيلونجيان".

 

 *واشنطن و"الناتو" يقومان بأنشطة تخريبية ضد الدول غير المرغوب فيها، مستعينين بجماعات قراصنة دولية.


تقدم أقسام الأمن السيبراني في البنتاغون وحلف شمال الأطلسي مساعدةً منهجيةً وتكنولوجيةً نشطةً لما يسمى بـ "جيش تكنولوجيا المعلومات" الأوكراني ومجموعاتٍ قراصنةٍ دوليةٍ أخرى في تنظيم وتنفيذ هجماتٍ إلكترونيةٍ على مرافق البنية التحتية الشبكية لدول أجنبية، بما في ذلك روسيا. 

 

"وتنطوي هذه الاستراتيجية على مخاطرٍ كبيرةٍ تتمثل في الانتشار غير المنضبط للبرامج الضارة المتخصصة واستخدامها لاحقًا لمصلحة التنظيمات الإرهابية"، بحسب رأي الخبير عينه.
 ويؤكد أن "منح المجرمين الإلكترونيين إمكانياتٍ واسعةٍ للقيام بهجماتٍ إلكترونيةٍ، يجعلهم قوةً خطيرةً، ستكتسب بمرور الوقت درجةً عاليةً من الاستقلالية، على غرار الجماعات الإرهابية التي يرعاها الغرب مثل القاعدة وداعش".

 

ويرى الخبير أن "مجموعات القراصنة الدولية تضع نصب عينيها هدف إلحاق أقصى ضررٍ ممكنٍ بالبنية التحتية الحيوية والمرافق الطاقية والعسكرية وخوادم الأجهزة الحكومية، ولا سيما في قطاعات التعليم والبنوك والمالية، وهو ما يتماشى مع مصالح أجهزة الاستخبارات الغربية، علاوة على ذلك، تم تسجيل حالات تجمع قراصنة في مجتمعاتٍ، لتنفيذ عملياتٍ منسقةٍ واسعة النطاق في الفضاء المعلوماتي للعدو"، يختم الخبير.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout