living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زجاجة حليب على مكتب ترامب.. ما السر خلفها؟

15
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وقّع الرئيس الأميركي دونالد رامب، الأربعاء، قانونا يتيح إعادة الحليب كامل الدسم إلى الوجبات المدرسية، في خطوة تلغي القيود المفروضة منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما على خيارات الحليب الأعلى دهونا.

وقال ترامب خلال مراسم توقيع في البيت الأبيض، بحضور مشرعين ومزارعين في قطاع الألبان وأطفالهم وزجاجة الحليب على مكتبه: "سواء كنت ديمقراطيًا أو جمهوريا، فإن الحليب كامل الدسم شيء رائع".

ويأتي توقيع القانون بعد أيام من صدور الإرشادات الغذائية الأميركية للفترة 20252030، التي تشدد على استهلاك منتجات الألبان كاملة الدسم ضمن نظام غذائي صحي، في تحول عن توصيات سابقة كانت تدعو إلى الاكتفاء بالخيارات قليلة أو منزوعة الدسم لمن هم فوق سن الثانية.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق التغيير اعتبارا من الخريف المقبل، رغم أن مسؤولين في التغذية المدرسية وصناعة الألبان أشاروا إلى أن بعض المدارس قد تحتاج وقتًا أطول لتقدير الطلب وتعديل سلاسل التوريد.

وبحسب الإرشادات الجديدة، ستُطلب من المدارس توفير مجموعة أوسع من خيارات الحليب، تشمل كامل الدسم والحليب الخالي من اللاكتوز، إضافة إلى بدائل غير ألبانية مطابقة للمعايير.

ويرى عدد من خبراء التغذية أن الحليب كامل الدسم غني بالعناصر الغذائية، وأن دراسات عدة تشير إلى عدم وجود فائدة صحية ملموسة لاختيار الحليب قليل الدسم مقارنةً بكامل الدسم، بل إن بعض الأبحاث ربطت استهلاك الحليب كامل الدسم بانخفاض مخاطر السمنة لدى الأطفال.

في المقابل، تُظهر أبحاث أخرى أن التعديلات التي أُدخلت على برامج التغذية المدرسية في عهد أوباما أسهمت في إبطاء معدلات زيادة السمنة بين الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout