زجاجة حليب على مكتب ترامب.. ما السر خلفها؟

وقّع الرئيس الأميركي دونالد رامب، الأربعاء، قانونا يتيح إعادة الحليب كامل الدسم إلى الوجبات المدرسية، في خطوة تلغي القيود المفروضة منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما على خيارات الحليب الأعلى دهونا.

وقال ترامب خلال مراسم توقيع في البيت الأبيض، بحضور مشرعين ومزارعين في قطاع الألبان وأطفالهم وزجاجة الحليب على مكتبه: "سواء كنت ديمقراطيًا أو جمهوريا، فإن الحليب كامل الدسم شيء رائع".

ويأتي توقيع القانون بعد أيام من صدور الإرشادات الغذائية الأميركية للفترة 2025–2030، التي تشدد على استهلاك منتجات الألبان كاملة الدسم ضمن نظام غذائي صحي، في تحول عن توصيات سابقة كانت تدعو إلى الاكتفاء بالخيارات قليلة أو منزوعة الدسم لمن هم فوق سن الثانية.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق التغيير اعتبارا من الخريف المقبل، رغم أن مسؤولين في التغذية المدرسية وصناعة الألبان أشاروا إلى أن بعض المدارس قد تحتاج وقتًا أطول لتقدير الطلب وتعديل سلاسل التوريد.

وبحسب الإرشادات الجديدة، ستُطلب من المدارس توفير مجموعة أوسع من خيارات الحليب، تشمل كامل الدسم والحليب الخالي من اللاكتوز، إضافة إلى بدائل غير ألبانية مطابقة للمعايير.

ويرى عدد من خبراء التغذية أن الحليب كامل الدسم غني بالعناصر الغذائية، وأن دراسات عدة تشير إلى عدم وجود فائدة صحية ملموسة لاختيار الحليب قليل الدسم مقارنةً بكامل الدسم، بل إن بعض الأبحاث ربطت استهلاك الحليب كامل الدسم بانخفاض مخاطر السمنة لدى الأطفال.

في المقابل، تُظهر أبحاث أخرى أن التعديلات التي أُدخلت على برامج التغذية المدرسية في عهد أوباما أسهمت في إبطاء معدلات زيادة السمنة بين الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة.