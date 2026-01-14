روسيا اليوم: القناة 12 تكشف عن استعدادات إسرائيل للحرب المقبلة مع إيران

A + A -

رفعت إسرائيل مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوى خلال الساعات الأخيرة، تزامنا مع تصريحات للرئيس الأمريكي حول الاحتجاجات في إيران، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.يأتي هذا الإجراء وسط توقعات بضربة أمريكية محتملة على إيران، مع اتساع نطاق الاحتجاجات واتهام طهران بقتل المتظاهرين. وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية وفق القناة 12، أن السؤال لم يعد "هل ستتحرك واشنطن عسكريا؟"، بل "متى ستحدث الخطوة؟".ويخشى الجهاز الأمني الإسرائيلي استهداف تل أبيب كرد فعل إيراني على أي هجوم أمريكي. وقال مسؤول دفاعي كبير لقناة 12 الإسرائيلية: "يعتمد رد إيران على حجم العملية الأمريكية عملية محدودة قد لا تؤثر علينا، أما واسعة النطاق فستثير ردا نستعد له دفاعيا أو هجوميا".وتستعد إسرائيل ليس فقط دفاعيا داخليا، بل أيضا لحماية مصالحها العالمية مثل السفارات والتجمعات اليهودية، حيث وصل التأهب إلى ذروته.