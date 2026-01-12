living cost indicators
طائرات أميركية قرب المجال الجوي الإيراني.. هل اقتربت الضربة؟

12
JANUARY
2026
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، بأن طائرات أميركية تحلق بالقرب من المجال الجوي الإيراني، ما قد يشير لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لطهران. ووفق ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، فقد ازداد عدد الطائرات الأميركية قرب المجال الجوي الإيراني، حيث شوهدت طائرات أميركية تحلق في محيطه.

وأضافت القناة، أن عدة طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R وقاذفات من طراز B-52 أقلعت من قاعدة العديد الجوية في قطر. وعقب إشارة بثها البيت الأبيض مساء الأحد، أقلعت خلال الساعات الأخيرة عدة طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R، إلى جانب قاذفات B-52، من قاعدة العديد الجوية الواقعة جنوب غرب الدوحة، عاصمة قطر. وكان البيت الأبيض قد نشر في وقت سابق منشورا جاء فيه:"حفظ الله قواتنا، حفظ الله أميركا – وما زلنا في البداية".

وأرفق المنشور بصورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يرتدي قبعة تحمل الرقمين "45–47"، في إشارة إلى فترتي رئاسته، مع عبارة بارزة: "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى". وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ ارتفاع حاد في طلبات مطاعم البيتزا القريبة من مبنى البنتاغون، وهو مؤشر تستخدمه منصة "دوغ فايت" للتكهن بإمكانية شن هجمات وشيكة.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" الإخباري قائلا: "لا توجد حاليا أي تحركات كبيرة للقوات أو الأصول الأميركية في الشرق الأوسط، والفرصة المتاحة (للرئيس لاتخاذ قرار) قصيرة".
Skynews
