وزير الدفاع الباكستاني يدعو إلى اختطاف نتانياهو

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف في مقابلة تلفزيونية على قناة جيو، أكبر قناة تلفزيونية في باكستان، يوم الخميس، إن على الولايات المتحدة "اختطاف" رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وتقديمه للمحاكمة.وأضاف آصف أن تركيا يمكنها أيضاً اختطاف نتانياهو، الذي وصفه بأنه "أسوأ مجرم في تاريخ البشرية"، مؤكداً أن المحكمة الجنائية الدولية قد اتخذت إجراءات ضده.وقد أدلي بهذه التصريحات خلال فقرة مباشرة في الاستوديو، والتي انتهت بقول المذيع إن آصف لن يبقى على الهواء بعد الفاصل.جاءت تصريحات آصف في أعقاب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، وصرح بأنه سيدعم اعتقال نتانياهو.وقال: "قد تختطف تركيا نتانياهو، ونحن الباكستانيين نصلي من أجل ذلك".استخدم آصف أوامر المحكمة الجنائية الدولية لتبرير اعتقال نتانياهو، وأشار آصف مراراً وتكراراً إلى المحكمة الجنائية الدولية كأساس لمزاعمه، قائلاً إن المحكمة قد تصرفت ضد نتانياهو وأن على الدول إنفاذ العدالة.وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وهي خطوة ظلت محور معارك قانونية حتى عام 2025.في المقابلة، تكهّن آصف بأن تركيا "تختطف" نتانياهو وتنقله إلى أنقرة. وتأتي تصريحاته في أعقاب تدهور حاد في العلاقات الإسرائيلية التركية منذ عام 2024، بما في ذلك تجميد التجارة وإغلاق المجال الجوي، وسط تحذيرات من محللين من قطيعة طويلة الأمد.