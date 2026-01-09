living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قد تٌشكّل خطراً على الحياة... سحب منتج حمص من الأسواق!

9
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سحبت إدارة الغذاء والدواء الأميركية منتجات حمص من متاجر الأطعمة المتخصصة على الساحل الشرقي، بعد اكتشاف احتوائها على مادة مسببة للحساسية غير معلنة.

وتهدف هذه الخطوة إلى حماية المستهلكين من آثار صحية ضارة محتملة أو قابلة للعلاج.

وحذّرت إدارة حماية المستهلك في ولاية كونيتيكت من أن شركة "كاروت توب كانتري كيتشنز" سحبت خمسة أنواع محددة من الحمص، وذلك لاحتوائها على السمسم، وهو مكون غير مذكور على الملصق ويعدّ من مسببات الحساسية الغذائية الرئيسية.

وتشمل النكهات المتأثرة:

حمص الليمون والثوم.

حمص الليمون والزنجبيل.

حمص الكمأة البيضاء.

حمص الطماطم المجففة مع الكبر والفلفل الكرزي.

ويأتي كل منتج في عبوة بلاستيكية سعة 8 أونصات تحمل ملصقا باسم النكهة. وقد تم توزيع هذه المنتجات على متجر "روشامبو فارم" في بيدفورد، نيويورك، وكذلك بيعت في أسواق المزارعين المختلفة في كونيتيكت.

وتتطور حساسية السمسم نتيجة تفاعل الاستعدادات الوراثية مع عوامل بيئية محفزة. ويمكن أن يصبح الجهاز المناعي حساسا للسمسم في أي مرحلة عمرية، حتى دون ظهور أي رد فعل فوري. وعند التعرض مجددا، يطلق الجهاز المناعي استجابة قوية، منتجا أجساما مضادة من نوع IgE تحفز إفراز الهيستامين، ما يؤدي إلى ظهور أعراض خلال دقائق إلى ساعتين.

وتشمل هذه الأعراض: طفح جلدي وحكة وتنميل في الفم وضيق تنفس حاد وانخفاض ضغط الدم.

وحتى الآن، لم تسجّل أي أمراض أو ردود فعل تحسسية مرتبطة بالخطأ في وضع العلامات.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout