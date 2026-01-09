قد تٌشكّل خطراً على الحياة... سحب منتج حمص من الأسواق!

A + A -

سحبت إدارة الغذاء والدواء الأميركية منتجات حمص من متاجر الأطعمة المتخصصة على الساحل الشرقي، بعد اكتشاف احتوائها على مادة مسببة للحساسية غير معلنة.

وتهدف هذه الخطوة إلى حماية المستهلكين من آثار صحية ضارة محتملة أو قابلة للعلاج.

وحذّرت إدارة حماية المستهلك في ولاية كونيتيكت من أن شركة "كاروت توب كانتري كيتشنز" سحبت خمسة أنواع محددة من الحمص، وذلك لاحتوائها على السمسم، وهو مكون غير مذكور على الملصق ويعدّ من مسببات الحساسية الغذائية الرئيسية.

وتشمل النكهات المتأثرة:

• حمص الليمون والثوم.

• حمص الليمون والزنجبيل.

• حمص الكمأة البيضاء.

• حمص الطماطم المجففة مع الكبر والفلفل الكرزي.

ويأتي كل منتج في عبوة بلاستيكية سعة 8 أونصات تحمل ملصقا باسم النكهة. وقد تم توزيع هذه المنتجات على متجر "روشامبو فارم" في بيدفورد، نيويورك، وكذلك بيعت في أسواق المزارعين المختلفة في كونيتيكت.

وتتطور حساسية السمسم نتيجة تفاعل الاستعدادات الوراثية مع عوامل بيئية محفزة. ويمكن أن يصبح الجهاز المناعي حساسا للسمسم في أي مرحلة عمرية، حتى دون ظهور أي رد فعل فوري. وعند التعرض مجددا، يطلق الجهاز المناعي استجابة قوية، منتجا أجساما مضادة من نوع IgE تحفز إفراز الهيستامين، ما يؤدي إلى ظهور أعراض خلال دقائق إلى ساعتين.

وتشمل هذه الأعراض: طفح جلدي وحكة وتنميل في الفم وضيق تنفس حاد وانخفاض ضغط الدم.

وحتى الآن، لم تسجّل أي أمراض أو ردود فعل تحسسية مرتبطة بالخطأ في وضع العلامات.