أعلى وحدة عمليات أميركية.. اعتقال مادورو تم على يد "الوحدة التي قتلت البغدادي"!

3
JANUARY
2026
كشفت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، أن قوات "دلتا" التابعة للجيش الأميركي هي من ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته. وقال مسؤولون أميركيون لـ"سي بي إس"، إن مادورو "ألقي القبض عليه فجر السبت على يد عناصر من قوات دلتا".

وتعد قوات "دلتا" أعلى وحدة عمليات خاصة في الجيش الأميركي.

والقوة مسؤولة أيضا عن العملية التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي عام 2019.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب القبض مادورو وزوجته ونقلهما إلى خارج البلاد.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "نفذت الولايات المتحدة بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع ‌زوجته وترحيلهما جوا إلى خارج البلاد".

وكشف ترامب أن عملية القبض على مادورو تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية.

وأفاد ترامب بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الوضع في فنزويلا في وقت لاحق من السبت.

Skynews
