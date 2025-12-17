living cost indicators
"اعترافات صادمة" من قلب البيت الأبيض..!

17
DECEMBER
2025
كشفت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلس عن توتر داخلي في إدارة الرئيس دونالد ترامب بخصوص قضايا من تطبيق قوانين الهجرة إلى تقليص حجم الحكومة، وذلك في تعليقات نشرتها مجلة فانيتي فير، الثلاثاء، ترسم صورة غير لائقة للدور الذي يؤديه بعض المساعدين المقربين من الرئيس الأميركي.

وفي سلسلة من 11 مقابلة أجراها الكاتب كريس ويبل خلال عام ترامب الأول في ولايته الثانية، وصفت وايلس، وهي أول امرأة تشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض، الرئيس الذي يمتنع عن شرب الكحوليات بأنه يتسم بشخصية شاربيها، ولديه ميل للانتقام ممن يعتقد أنهم أعداء.

وذكرت أيضا أن جيه.دي فانس نائب الرئيس "كان من أصحاب نظريات المؤامرة على مدى عقد" ووصفت تحوله من منتقد لترامب إلى مؤيد له بأنه "سياسي نوعا ما" ومدفوع بحملته الانتخابية لمجلس الشيوخ لا بالمبادئ.

وانتقدت الطريقة التي فكك بها الملياردير إيلون ماسك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والطريقة التي استجابت بها وزيرة العدل بام بوندي في بادئ الأمر للإفراج المزمع عن ملفات جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية.

وخلال المقابلات، قالت وايلس أيضا إنها حذرت ترامب من العفو عن أعنف المشاركين في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس، وضغطت عليه لتأجيل قراره بشأن الرسوم الجمركية الشاملة، لكنها لم تتمكن من تغيير رأيه في كلتا الحالتين.

وقال ترامب لصحيفة ذا بوست عن تقرير فانيتي فير: "لم أقرأه، لكنني لا أقرأ فانيتي فير، غير أنها (وايلس) قامت بعمل رائع"، وذلك ردا على وصف وايلس له بأنه يتسم بشخصية "شاربي الكحوليات".

