بالفيديو- لحظة إلقاء القبض على أحد منفّذي هجوم سدني من قبل أحد المارّين!

أظهر مقطع فيديو لحظة إلقاء أحد المارّين القبض على منفذ هجوم سيدني.

قُتل مسلح برصاص الشرطة، فيما يخضع مسلح آخر للعلاج بعد أن فتحا النار على شاطئ بوندي في أستراليا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في هجوم يُعتقد أنه استهدف فعالية يهودية.

وتشير تقديرات مصادر شرطية إلى أن العملية كانت مخططة منذ عدة أشهر.

وأفادت مصادر أمنية بأن أحد المهاجمين قُتل في مكان الحادث، بينما أُصيب المهاجم الثاني وتم توقيفه، وهو الآن قيد الحراسة ويتلقى العلاج من قبل فرق الطوارئ.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام أسترالية، تأكد مقتل 10 أشخاص، بينهم أطفال وعنصر في الشرطة.

قالت الشرطة الأسترالية، الأحد، إنها تستجيب لواقعة لا تزال جارية عند شاطئ بوندي في سيدني، وحثت الجمهور على تجنب المنطقة.