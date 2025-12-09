living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترتيبات لقمة بين بوتين وترامب.. والكرملين يحدد الأهداف

9
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

أكدت الرئاسة الروسية، الإثنين، أن موسكو وواشنطن تعملان حاليا على مستوى الخبراء كي يكون اللقاء المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب مثمرا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله في تصريحات للقناة الأولى الروسية الإثنين: "حتى يكون اللقاء الجديد بين بوتين وترامب مثمرا، ينبغي علينا العمل على مستوى الخبراء، وهو ما يجري حاليا، وهذا نوع من الدبلوماسية المكوكية".

وفي معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كانت المحادثات بين القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، وتصريحات الرئيس الأميركي بشأن استيائه من زيلينسكي، تعني أن حل النزاع الأوكراني سيتأخر بسبب كييف قال بيسكوف: "لا أعتقد أن هذا يعني شيئا. هذا يعني أن هناك عملًا معقدا للغاية يجري، ويجب أن يتم خلف الأبواب المغلقة".

وأوضح بسكوف أن "موسكو لا تعلم ما انتهت إليه المحادثات الأميركية الأوكرانية في فلوريدا حتى الآن، مضيفا "لا نعرف حتى الآن كيف انتهت المفاوضات مع الأوكرانيين والأميركيين في فلوريدا، وعندما نعرف ذلك، سيتضح لنا حينها كيف نمضي قدمًا وإلى أين نتجه".

يذكر أنه في 16 أكتوبر الماضي صرح ترامب بعد مكالمة هاتفية مع بوتين، بأنهما اتفقا على الاجتماع في العاصمة المجرية بودابست قريبا، لوكن تم تأجيل القمة لاحقا.

وكان ترامب وبوتين قد عقدا في أغسطس الماضي اجتماعا في الاسكا وصرح ترامب بأنه تم إحراز "تقدم كبير" مع بوتين بشأن تسوية لإنهاء الحرب الأوكرانية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout