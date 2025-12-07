بالفيديو: احتراقُ ملهى ليليّ.. بمَن فيه

A + A -

لقي ما لا يقل عن 23 شخصاً حتفهم، الأحد، جرّاء حريق اندلع في ملهى ليلي داخل أحد أكثر المراكز السياحية الساحلية ازدحاماً في الهند، في ولاية غوا الغربية.

وبحسب التقارير الرسمية، اندلع الحريق بعد انفجار أسطوانة غاز قرب مطبخ مطعم ونادي "بيرتش باي روميو لين" في بلدة أربورا الواقعة شمال غوا، ما أدى إلى اشتعال المبنى وتعرّضه لأضرار بالغة، بينما واصلت فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض لانتشال الضحايا.

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" ووسائل إعلام أخرى أنه يعتقد أن معظم الضحايا من موظفي المكان، وقد تم انتشال الجثث من الموقع.

وفق التقارير، وقع الحادث في بلدة أرابورا الساحلية شمال غوا، وهي منطقة معروفة بشواطئها وحياتها الليلية ومناخها الاستوائي الذي يجذب السياح المحليين والأجانب.