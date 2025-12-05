أوشاكوف: كوشنر هو من سيمسك بالقلم الذي سيخط التسوية الأوكرانية

A + A -

أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن صهر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب جاريد كوشنر كان مفيدا للغاية في مفاوضات التسوية الأوكرانية.وقال أوشاكوف للصحفي بافل زاروبين من "روسيا 1": "انضم شخص جديد، أستطيع القول إنه كان مفيدا للغاية".وأشار أوشاكوف إلى أن صهر ترامب ومؤسس شركة "Affinity Partners" جاريد كوشنر، سوف يشارك إلى حد كبير في حالة صياغة خطة للتسوية في أوكرانيا.وأضاف أوشاكوف: "أعتقد شخصيا أنه إلى حد كبير، إذا كانت هناك خطة ما تصاغ على الورق تؤدي إلى التسوية، فإن السيد كوشنر هو من سيحمل القلم إلى حد كبير".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل في الكرملين مؤخرا مبعوثي ترامب، ستيفن ويتكوف، وجاريد كوشنر في إطار مناقشة الخطة الأمريكية المقترحة للسلام في أوكرانيا.كما حضر الاجتماع من الجانب الروسي أوشاكوف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف.المصدر: RT