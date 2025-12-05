مودي وبوتين يعززان العلاقات الهندية - الروسية في مواجهة الضغوط الأميركية

A + A -

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ بلاده ستواصل تزويد الهند بالنفط، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على نيودلهي بحجة أن هذه الواردات تُموّل الحرب الروسية في أوكرانيا".وقال بوتين لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنّ "روسيا مزوّد موثوق للنفط والغاز والفحم وكل ما يلزم لتطوير الطاقة في الهند".وأضاف للصحافيين بعد اجتماعه مع مضيفه "نحن مستعدون لمواصلة توريد النفط بدون انقطاع لاقتصاد الهند السريع النمو".ومن دون أن يذكر النفط الروسي صراحة، شكر مودي ضيفه على "دعمه الراسخ للهند"، مضيفا أن "أمن الطاقة ركيزة أساسية وقوية" لشراكتهما.واستقبل مودي بوتين شخصيا مساء أمس الخميس في مطار نيودلهي واستضافه إلى مأدبة عشاء خاصة.ومنذ بداية هذه الزيارة، تبادل مودي وبوتين الإطراء والمديح، وأشادا بأهمية العلاقة التاريخية بين بلديهما.وحيا مودي أمام الصحافيين ضيفه باعتباره "صديقا حقيقيا" وأبدى تفاؤله بإيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا مؤكدا أنّ "علينا جميعا العودة إلى طريق السلام".ورد بوتين شاكرا لمودي الجهود "الرامية إلى إيجاد تسوية لهذا الوضع"، مشيدا بالعلاقات "العميقة تاريخيا" بين البلدين و"بالثقة الكبرى في التعاون العسكري والتقني" بينهما.ويسعى مودي وبوتين لإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية الثنائية التي بلغت مستوى غير مسبوق محققة 68,7 مليار دولار خلال فترة 2024-2025، غير أنها تسجل راهنا اختلالا كبيرا لصالح روسيا.