ترامب "يغفو" في اجتماع حكومي.. والبيت الأبيض يوضح

علق البيت الأبيض، الثلاثاء، على ظهور الرئيس الأميركي دونالد ترامب كأنه يغفو، خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وأظهر مقطع فيديو، بينما كان وزير الخارجية ماركو روبيو يلقي كلمته في آخر الاجتماع، أن ترامب الجالس بجانبه كان متكئا على كرسيه وعيناه مغمضتان، ثم تحرك فجأة واعتدل ونظر إلى وزير الخارجية، وبعد لحظات بدت عينا ترامب مغمضتين مرة أخرى.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن ترامب فقد، خلال الاجتماع الذي استمر لساعتين و17 دقيقة، تركيزه عدة مرات.

وبعدما ألقى روبيو نكتة حول مباريات كرة القدم الجامعية ضحك الوزراء الآخرون بصوت عالٍ، لكن ترامب لم يبد أي تفاعل، واكتفى برفع شفته بينما كانت عيناه مغمضتين.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، نفت أن يكون ترامب قد نام أثناء الاجتماع الحكومي، مؤكدة أنه كان يستمع ويدير الاجتماع.

وقالت: "كان الرئيس ترامب يستمع بانتباه ويدير الاجتماع الحكومي الذي استمر لقرابة ثلاث ساعات".

وأضافت: "في كل هذه الاجتماعات التاريخية يبرز الرئيس وفريقه المذهل قائمة شاملة للإنجازات التي حققوها نيابة عن الشعب الأميركي".

وجاء اجتماع الوزراء بعد مدة من نشر صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا يحلل جدول أعمال ترامب وظهوره العام، مما أثار تساؤلات حول عمره وقدرته على التحمل وإدارة البلاد.

Skynews
