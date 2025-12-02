سجن عمدة فرنسي على خلفية «فضيحة شريط جنسي»

A + A -

قضت محكمة فرنسية بسجن عمدة مدينة «سانت إتيان» القريبة من ليون، جايل بيردريو، لمدة 5 سنوات بعد إدانته بتهمة ابتزاز منافس سياسي باستخدام شريط جنسي.

وذكرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، الاثنين، أن المحكمة ثبت لديها أن السياسي المحافظ البالغ من العمر 53 عاماً قام بتصوير نائبه الأول باستخدام كاميرا خفية وهو برفقة عامل جنس ذكر في أحد فنادق باريس.

وقالت الصحيفة إنه تم تدبير فخ للنائب الأول للعمدة عمداً، وذلك في إطار خطة لتهميشه سياسياً. وأضافت أنه تم وقف تنفيذ عام من أصل العقوبة.

ووفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية»، فقد أكد العمدة تمسكه ببراءته أمام المحكمة حتى نهاية المحاكمة، معلناً أنه سيستأنف الحكم.

ومع ذلك، يجب على العمدة مغادرة منصبه في مبنى البلدية على الفور بعد صدور الحكم.