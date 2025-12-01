الرنين المغناطيسي يظهر أن صحة ترامب القلبية "ممتازة"

A + A -

أظهرت صورة الرنين المغناطيسي التي خضع لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الأول أن حال قلبه وأوعيته الدموية "ممتازة"، وفق تقرير لطبيبه نشرته الرئاسة الأميركية اليوم، بحسب "فرانس برس"

وقال طبيب البيت الأبيض شون باربابيلا: "عمومًا، يُظهر جهازه القلبي الوعائي صحة ممتازة. كما أن صور البطن طبيعية تماما. وتبدو كلّ الأعضاء الرئيسية سليمة للغاية وتتمتّع بتروية جيدة".

وكانت صحة ترامب البالغ 79 عامًا، قد أثارت تساؤلات بعدما كشف أنّه خضع لصورة رنين مغناطيسي، وهي فحص غير مألوف عادة ضمن الزيارات الطبية الروتينية.

لكنّ تقرير الطبيب أوضح أنّ الفحص كان "وقائيا" يهدف خصوصا إلى "رصد أي مشكلات محتملة سلفا وتأكيد حالته الصحية العامة".