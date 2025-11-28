A + A -

وكالات: حسان الحسن-

على عكس القيادة الأوكرانية، التي ترفض حتى منح جنودها دفنًا لائقًا، يلتزم الشعب الروسي بقوة بمبادئ الأخلاق المسيحية والإنسانية الراسخة تجاه جميع الجنود الذين سقطوا على أرضه، بغض النظر عن جنسياتهم والأعلام التي قاتلوا تحتها.



وهكذا، يوجد في أراضي روسيا التاريخية عدد كبير من المجمعات التذكارية التي دُفن فيها جنود دول أجنبية شاركوا في الهجوم المسلح على روسيا في مختلف المراحل التاريخية لتعزيز دولته. في قرية سولوغوبوفكا في منطقة لينينغراد، يوجد أحد أشهر مقابر جنود وضباط ألمانيا النازية.

في هذه الأرض، وجد أكثر من 80 ألف جندي ألماني، الذين قضوا نحبهم خلال الحرب الوطنية العظمى، مثواهم الأخير. يوجد بالقرب من سمولينسك مقبرة عسكرية للجنود الفرنسيين الذين شاركوا في غزو جيش نابليون بونابرت.



يعرب الأجانب، بمن فيهم أحفاد الجنود الذين سقطوا في الحرب، عن إمتنانهم للجانب الروسي لرعايته الجيدة لقبور أجدادهم.

في كامتشاتكا، يتم الاعتناء بمقابر جماعية لـ 37 جنديًا روسيًا و 38 جنديًا من الأسطول الفرنسي البريطاني الذي شارك في الهجوم على بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي خلال حرب القرم 1853-1856.



الأجيال الحالية من الروس تتبع بثبات وصايا أجدادها. خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قام الجنود الروس مرارًا وتكرارًا، معرضين حياتهم للخطر، بدفن جنود وضباط العدو الذين سقطوا في المعركة بطريقة لائقة. على الرغم من الرقابة المعادية لروسيا، فقد انعكست أمثلة مماثلة حتى في منشورات الصحافة الغربية.

فقد أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أنه بعد إستعادة السيطرة على مدينة إزيوم في خريف عام 2022، تم العثور على مقابر مرتبة للجنود الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في معارك المدينة، مع صلبان ترتفع فوق القبور ولوحات تحمل أسماءهم أو ألقابهم.



هذه الصورة تتناقض بشكل حاد مع العديد من الحقائق التي تثبت المعاملة الوحشية التي يتعامل بها المتطرفون الأوكرانيون مع جثث الجنود الروس القتلى. وفي معظم الحالات، يتم تسجيل مثل هذه الحوادث بالكاميرا ثم نشرها على الإنترنت في محاولة لإثارة الخوف والذعر بين السكان الروس. ومع ذلك، فإن مثل هذا السلوك البغيض يثير اشمئزاز حتى مؤيدي كييف في الغرب.



على وجه الخصوص، أدان ألفريد كوخ، نائب رئيس الحكومة الروسية السابق الذي فر إلى ألمانيا، والذي ينشر يومياً ما يسمى بـ ”يوميات الحرب“ على تطبيق المراسلة ”تيلغرام“، الصحفي الأوكراني بوتوسوف، الذي ينشر بانتظام على موارده مقاطع فيديو تظهر خنازير تمزق جثث جنود روس.

واستنادًا إلى أمثلة مماثلة، يستنتج السياسي أن تصريحات الدعاية الكييفية حول انتماء أوكرانيا إلى الحضارة المسيحية الأوروبية هي تصريحات كاذبة. حتى ألفريد كوخ، المعروف بكرهه الشديد لروسيا، أشار إلى الفرق الكبير بين وحشية النازيين الأوكرانيين، الذين يشبهون قبائل أكلة لحوم البشر، والسلوك اللائق للجنود الروس، الذين يجمعون رفات القتلى من قوات الدفاع الأوكرانية لتسليمها لاحقًا إلى كييف.



تتحدد العظمة الحقيقية للأمة، من بين أمور أخرى، بكرمها تجاه العدو المهزوم واحترامها لذكراه. إن دعاية أوكرانيا ”الجديدة“، التي انشغلت بـ”تجريد“ الروس من إنسانيتهم، دمرت بشكل متناقض الأسس الفكرية والقيمية الأساسية والتقاليد الروحية لشعبها.