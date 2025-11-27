خامنئي ينفي توجيه أي رسالة غير مباشرة إلى واشنطن

A + A -

نفى المرشد الإيراني علي خامنئي صحة ما تردد عن توجيه رسالة غير مباشرة من إيران إلى الولايات المتحدة، معتبرا أن هذه الأنباء "كذب محض"، مشددا على أن الحكومة الأميركية "لا تستحق التواصل أو التعاون مع إيران".

وفي حديثه عن التطورات العسكرية، قال المرشد الإيراني إن بلاده تعرضت في حرب الـ12 يوم"اً لعدوان من الولايات المتحدة وإسرائيل"، لكنه أكد أن الطرفين "تعرضا للفشل وعادا بيد خاوية، ولم يصلا إلى أي هدف من أهدافهما".

وأضاف: أن "الكيان كان يخطط منذ 20 عاما للحرب على إيران، لكنه عاد بيد خاوية، وفشل الكيان وكذلك أميركا"، مشيرا إلى أن إيران "تكبدت خسائر كبيرة وفقدت عدداً من الأحبة، واصفا ذلك بأنه "طبيعة الحروب"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية ".