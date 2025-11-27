living cost indicators
قتل الإناث في إيطاليا يصبح جريمة عقوبتها السجن مدى الحياة

27
NOVEMBER
2025
أيد المشرعون الإيطاليون بالإجماع، الثلاثاء، مشروع قانون يجعل قتل الإناث، القتل العمد للنساء أو الفتيات، جريمة محددة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتنص المادة الجديدة في قانون العقوبات على إنشاء فئة من جرائم القتل «بناء على خصائص الضحية»، حسب المذكرة التوضيحية لمشروع القانون.

وكان القانون الإيطالي في السابق ينص فقط على ظروف مشددة في الحالات التي يكون فيها القاتل زوجاً للضحية أو قريباً لها.

وأشادت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بالتصويت، ووصفت الإجراء بأنه أداة «للدفاع عن حرية وكرامة كل امرأة».

وتم تمرير هذه المبادرة الحكومية التي أقرّها مجلس الشيوخ، في يوليو (تموز) الماضي، بأغلبية 237 صوتاً دون أي معارضة.

وتنص المادة الجديدة على السجن مدى الحياة للأفعال التي تتسبب في وفاة امرأة «بسبب التمييز أو الكراهية أو العنف» من بين أسباب أخرى.

وفي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أصدرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تقريراً يفيد بأن نحو 50 ألف امرأة وفتاة قتلن العام الماضي على أيدي شركائهن أو أفراد أسرهن.

وأفاد المعهد الإيطالي الوطني للإحصاء بأن 116 جريمة قتل من أصل 327 مسجلة في البلاد عام 2024 طالت نساء وفتيات. وفي 92.2 في المائة من الحالات كان القتلة رجالاً.

الشرق الأوسط
{{article.title}}
