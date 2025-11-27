living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لولا: البرازيل قدمت للعالم عبرة بالديمقراطية بسجن بولسونارو

27
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عدّ الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأربعاء، أن بلده «قدم للعالم عبرة بالديمقراطية» من خلال المحاكمة التي أدت إلى الحكم بالسجن 27 عاماً على الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب، وفق ما نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال لولا خلال احتفال رسمي في برازيليا: «لأول مرة منذ 500 عام في تاريخ هذا البلد، يُسجن شخص بتهمة محاولة الانقلاب».

وأدانت المحكمة العليا بولسونارو في سبتمبر (أيلول) الماضي بتهمة تزعّم «منظمة إجرامية»، تضمّ خصوصاً ضباطاً ذوي رتب عالية، تآمرت لمنع خصمه اليساري لولا، الذي هزمه في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الرئاسية، من العودة إلى السلطة.

وشكّلت هذه الإدانة تطوراً تاريخياً؛ إذ لا تزال ذكرى الديكتاتورية العسكرية بين 1964 و1985 ماثلة في البرازيل.

وبدأ بولسونارو قضاء عقوبته، الثلاثاء، بمقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا، حيث كان قد وُضع السبت رهن الحبس الاحتياطي.

وأضاف لولا في خطابه الأربعاء: «أنا سعيد... ليس بسبب سجن أي شخص؛ بل لأن هذا البلد أثبت أنه ناضج لممارسة الديمقراطية على أكمل وجه».

وأضاف: «لقد أظهر القضاء البرازيلي قوته من دون ضجة، ولم يخشَ التهديدات الخارجية، وأصدر حكما مثالياً».

وأثارت محاكمة بولسونارو توترات كبيرة بين البرازيل والولايات المتحدة؛ إذ إن الرئيس السابق اليميني المتطرف حليف للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وندد ترمب بـ«حملة شعواء» ضد بولسونارو، وردّ على محاكمته بفرض رسوم جمركية عقابية على البرازيل، وعقوبات على أفراد، لكنه خفّضها بشكل كبير بعد اجتماعه مع لولا في أكتوبر الماضي.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout