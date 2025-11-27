لولا: البرازيل قدمت للعالم عبرة بالديمقراطية بسجن بولسونارو

A + A -

عدّ الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأربعاء، أن بلده «قدم للعالم عبرة بالديمقراطية» من خلال المحاكمة التي أدت إلى الحكم بالسجن 27 عاماً على الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب، وفق ما نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال لولا خلال احتفال رسمي في برازيليا: «لأول مرة منذ 500 عام في تاريخ هذا البلد، يُسجن شخص بتهمة محاولة الانقلاب».

وأدانت المحكمة العليا بولسونارو في سبتمبر (أيلول) الماضي بتهمة تزعّم «منظمة إجرامية»، تضمّ خصوصاً ضباطاً ذوي رتب عالية، تآمرت لمنع خصمه اليساري لولا، الذي هزمه في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الرئاسية، من العودة إلى السلطة.

وشكّلت هذه الإدانة تطوراً تاريخياً؛ إذ لا تزال ذكرى الديكتاتورية العسكرية بين 1964 و1985 ماثلة في البرازيل.

وبدأ بولسونارو قضاء عقوبته، الثلاثاء، بمقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا، حيث كان قد وُضع السبت رهن الحبس الاحتياطي.

وأضاف لولا في خطابه الأربعاء: «أنا سعيد... ليس بسبب سجن أي شخص؛ بل لأن هذا البلد أثبت أنه ناضج لممارسة الديمقراطية على أكمل وجه».

وأضاف: «لقد أظهر القضاء البرازيلي قوته من دون ضجة، ولم يخشَ التهديدات الخارجية، وأصدر حكما مثالياً».

وأثارت محاكمة بولسونارو توترات كبيرة بين البرازيل والولايات المتحدة؛ إذ إن الرئيس السابق اليميني المتطرف حليف للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وندد ترمب بـ«حملة شعواء» ضد بولسونارو، وردّ على محاكمته بفرض رسوم جمركية عقابية على البرازيل، وعقوبات على أفراد، لكنه خفّضها بشكل كبير بعد اجتماعه مع لولا في أكتوبر الماضي.