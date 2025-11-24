living cost indicators
الخارجية الروسية تحذر من هجمات إرهابية قد تنفذها كييف لتعطيل مباحثات التسوية الجارية

24
NOVEMBER
2025
روسيا اليوم: حذرت الخارجية الروسية من أن السلطات في كييف، قد تنفذ هجمات إرهابية أو استفزازات، "تحت راية طرف ثالث"، بهدف التأثير على المسار السياسي المحيط بالخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا.

 

وقال سفير وزارة الخارجية الروسية المعني بملف جرائم نظام كييف روديون ميروشنيك في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية إن "احتمال قيام السلطات في كييف بتنفيذ هجمات إرهابية أو استفزازات تحت راية أعلام أجنبية كبير وخطير، إذ إن النظام الأوكراني قد يسعى إلى صرف الأنظار عن فضائح الفساد الداخلية، أو خلق مناخ دموي يحيط بالمحادثات التي تطرحها واشنطن بشأن التسوية في أوكرانيا".

 

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى صفقة تسوية للأزمة الأوكرانية قبل عيد الشكر الذي يوافق 27 نوفمبر هذا العام.

 

وأفادت شبكة "سي بي إس"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يبحثون مع مسؤولين أوكرانيين إمكانية قيام فلاديمير زيلينسكي بزيارة إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع. مشيرة إلى أن إمكانية تحديد موعد الزيارة ستتوقف على نتائج المحادثات الأمريكية–الأوكرانية الجارية في جنيف.

 

إلى ذلك، صرح فلاديمير زيلينسكي بأن اللقاءات بين الوفد الأوكراني والشركاء الأوروبيين والوفد الأمريكي قد بدأت في جنيف لمناقشة خطوات إنهاء الصراع في أوكرانيا، حيث عقد وفدا واشنطن وكييف يوم الأحد، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين، أول جولة من المحادثات حول خطة تسوية النزاع التي طرحتها الإدارة الأمريكية، والتي واجهت اعتراضات من الجانب الأوكراني وعدد من الدول الأوروبية التي أكدت الحاجة إلى إدخال تعديلات عليها.

 

وعقب الاجتماع، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي شارك في المحادثات، بأن الولايات المتحدة تعمل على صياغة الاتفاقيات مع الجانب الأوكراني تمهيدا لعرضها على روسيا، مشيرا إلى أن واشنطن طورت خلال عشرة أشهر فهما دقيقا للأولويات والخطوط الحمراء لدى كلا الطرفين في النزاع الأوكراني.

 

وأضاف روبيو أن خطة تسوية النزاع قد تشهد تعديلات في الأيام المقبلة بسبب التطورات السريعة في عملية التفاوض، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

 

ورغم وصفه مفاوضات جنيف بأنها "الأكثر إنتاجية منذ وقت طويل"، شدد روبيو، على أن النتائج النهائية لا تزال مبكرة للنشر وأن العملية التفاوضية ما زالت مستمرة.

 

وأعلن روبيو أن خطة تسوية النزاع قد تشهد تغييرات في الأيام القليلة المقبلة بسبب التطور السريع في عملية التفاوض، معربا عن عن تفاؤله الشديد بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

روسيا اليوم
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
