بعد قنبلته حول تراجع أهمية المال واختفاء الفقر.. ماسك يوضح

20
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في جلسة استثنائية ضمن فعاليات منتدى الاستثمار الأميركيالسعودي، فجر الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"إكس" إيلون ماسك، قنبلة من العيار الثقيل. إذ رجح أحد أغنى أغنياء العالم، مساء أمس الأربعاء، ألا يكون العمل والمال مهمين للبشر خلال 20 عاماً، ما أثار العديد من التساؤلات.

ليطل ماسك ثانية ويوضح ما قصده بالفعل. إذ أشار في تغريدة على حسابه في إكس اليوم الخميس أن "النتيجة الأكثر ترجيحًا هي أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستجعل الجميع أثرياء"، بل "أغنى بكثير من أغنى إنسان على وجه الأرض"، وفق تعبيره.

كما أضاف أن ما يعنيه هو أن "الناس سيتمكنون من الوصول إلى كل شيء، من الرعاية الطبية الفائقة إلى الألعاب الأكثر متعةً مما هو موجود اليوم."

تغير جذري في العالم

وكان ماسك أشار أمس إلى أن العالم مقبل على تغيّر جذري في مفاهيم العمل والمال خلال العقدين المقبلين، مع تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الشبيهة بالبشر. واعتبر أن العمل لن يكون ضرورة للبشر خلال 10 إلى 20 عامًا، بل سيصبح "خيارًا" مثل ممارسة الرياضة أو الهوايات، في ظل قدرة الروبوتات الذكية على تنفيذ معظم المهام الإنتاجية والخدمية بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل.

كما أضاف أن هذا التحول سيقود إلى تراجع كبير في أهمية المال التقليدي، مؤكدًا أن العملات قد تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها ودورها مع تغيّر شكل الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاجية الآلية.

أتت تلك التصريحات بالتزامن مع تأكيد منظمة أوكسفام للتنمية أن عدم المساواة بين الأشخاص حول العالم يواصل التفاقم. وأضافت المنظمة، في تحليل نُشر اليوم، أن ثروات أصحاب المليارات في دول مجموعة العشرين ارتفعت بمقدار 2.2 تريليون دولار خلال العام الماضي. مشيرة إلى أن هذا المبلغ يكفي لانتشال 8.3 مليار شخص من الفقر.

يذكر أن ماسك كان حضر مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي، في ما فهم على أنه مؤشر على المصالحة بين الرئيس التنفيذي لشركة تسلا والرئيس الأميركي.

العربية
{{article.title}}
