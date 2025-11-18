أفضل 10 جامعات في العالم لعام 2026.. تصنيف جديد يكشف مفاجآت

A + A -

واصلت جامعة "أكسفورد" تصدرها الترتيب العالمي لأفضل الجامعات في العالم لعام 2026، للعام العاشر على التوالي، بحسب مؤشر "Times Higher Education" للجامعات.

تهيمن الولايات المتحدة على ترتيب جامعة النخبة عبر 7 جامعات من أفضل 10 على مستوى العالم، بينما تذهب المراكز الثلاثة الأخرى إلى المملكة المتحدة.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه "العربية Business" إلى استقرار الجامعات الآسيوية في مراكزها للعام الثالث على التوالي، حيث توقفت جامعة "تسينغهوا" عند المركز الـ12 للعام الثالث على التوالي، وتقدمت جامعة بكين مركزاً واحداً فقط خلال تلك الفترة وهي الآن في المركز الـ13 للعام الثاني على التوالي، كما فشلت جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) في تحسين مركزها الـ17 في العام الماضي.

وذكر التقرير أن عدد الجامعات الصينية في أفضل 200 جامعة ثابت أيضاً، عند 13 جامعة للعام الثالث على التوالي. يتناقض هذا الاستقرار بشكل ملحوظ مع مسار أفضل جامعات آسيا في العقد الذي سبق إصدار 2024 من التصنيفات، حيث تقدمت جامعة تسينغهوا 35 مركزاً وبكين 28 مركزاً وجامعة سنغافورة الوطنية 7 مراكز.

يمثل هذا العام المرة الأولى منذ إصدار عام 2012 التي لم تحسن فيها أي من المؤسسات الثلاث ترتيبها.

على الجانب الأخر، تُظهر نتائج التصنيفات في الولايات المتحدة، في بعض النواحي، اتجاهاً معاكساً لما هو عليه في الصين، حيث تحافظ أفضل الجامعات الأميركية في الغالب على مكانتها ضمن أفضل 10 جامعات، بل وتتحسن في بعض الحالات، بينما تستمر الجامعات الأدنى في تراجعها.

وتحتل الولايات المتحدة مرة أخرى 7 من أفضل 10 جامعات، ويتصدر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا البلاد في المركز الثاني إجمالاً. إلا أن جامعة برينستون تتميز، حيث صعدت إلى أعلى مركز لها على الإطلاق، حيث تقاسمت المركز الثالث، بعد تحسينات كبيرة في درجات جودة التدريس والبحث. وتعد تلك السنة الثالثة على التوالي التي يتحسن فيها تصنيف جامعة برينستون - وهو إنجاز ليس بالهين بالنسبة لمؤسسة تقع ضمن أفضل 10 جامعات مستقرة عادة، حيث تكون الفوارق في النتائج بين الجامعات صغيرة.