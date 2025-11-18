living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أفضل 10 جامعات في العالم لعام 2026.. تصنيف جديد يكشف مفاجآت

18
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

واصلت جامعة "أكسفورد" تصدرها الترتيب العالمي لأفضل الجامعات في العالم لعام 2026، للعام العاشر على التوالي، بحسب مؤشر "Times Higher Education" للجامعات.

تهيمن الولايات المتحدة على ترتيب جامعة النخبة عبر 7 جامعات من أفضل 10 على مستوى العالم، بينما تذهب المراكز الثلاثة الأخرى إلى المملكة المتحدة.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه "العربية Business" إلى استقرار الجامعات الآسيوية في مراكزها للعام الثالث على التوالي، حيث توقفت جامعة "تسينغهوا" عند المركز الـ12 للعام الثالث على التوالي، وتقدمت جامعة بكين مركزاً واحداً فقط خلال تلك الفترة وهي الآن في المركز الـ13 للعام الثاني على التوالي، كما فشلت جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) في تحسين مركزها الـ17 في العام الماضي.

وذكر التقرير أن عدد الجامعات الصينية في أفضل 200 جامعة ثابت أيضاً، عند 13 جامعة للعام الثالث على التوالي. يتناقض هذا الاستقرار بشكل ملحوظ مع مسار أفضل جامعات آسيا في العقد الذي سبق إصدار 2024 من التصنيفات، حيث تقدمت جامعة تسينغهوا 35 مركزاً وبكين 28 مركزاً وجامعة سنغافورة الوطنية 7 مراكز.

يمثل هذا العام المرة الأولى منذ إصدار عام 2012 التي لم تحسن فيها أي من المؤسسات الثلاث ترتيبها.

على الجانب الأخر، تُظهر نتائج التصنيفات في الولايات المتحدة، في بعض النواحي، اتجاهاً معاكساً لما هو عليه في الصين، حيث تحافظ أفضل الجامعات الأميركية في الغالب على مكانتها ضمن أفضل 10 جامعات، بل وتتحسن في بعض الحالات، بينما تستمر الجامعات الأدنى في تراجعها.

وتحتل الولايات المتحدة مرة أخرى 7 من أفضل 10 جامعات، ويتصدر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا البلاد في المركز الثاني إجمالاً. إلا أن جامعة برينستون تتميز، حيث صعدت إلى أعلى مركز لها على الإطلاق، حيث تقاسمت المركز الثالث، بعد تحسينات كبيرة في درجات جودة التدريس والبحث. وتعد تلك السنة الثالثة على التوالي التي يتحسن فيها تصنيف جامعة برينستون - وهو إنجاز ليس بالهين بالنسبة لمؤسسة تقع ضمن أفضل 10 جامعات مستقرة عادة، حيث تكون الفوارق في النتائج بين الجامعات صغيرة.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout