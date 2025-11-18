living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«داعش في غرب أفريقيا» يعلن قتل لواء نيجيري

18
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» الاثنين، أنه قتل لواء نيجيريّاً يقود القتال ضد الجماعات المسلحة في منطقة بحيرة تشاد المضطربة.

 

وفي منشور على قناة أعماق التابعة لـ«داعش»، أعلن التنظيم أن مقاتليه قتلوا ضابطاً كبيراً في الجيش النيجيري بعد كمين ناجح نصبوه لقوة عسكرية في شمال البلاد السبت.

 

وأرفق المنشور بصورتين إحداهما تظهر اللواء إم أوبا جالساً على الأرض، والأخرى جالساً في مكتبه قبل أسره.

 

وإذا تم تأكيد ذلك، فإن أوبا سيكون الضابط الأعلى رتبة الذي يُقتل منذ عام 2021 في الحرب المتواصلة ضد المتشددين في البلاد.

 

واختفى قائد اللواء الخامس والعشرين للجيش النيجيري في بلدة دامبوا الجمعة، بعدما تعرضت قافلة للجيش لكمين نصبه مقاتلو تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» قرب بلدة واجيركو في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

 

ونفى الجيش النيجيري السبت، تقارير إعلامية محلية أشارت إلى أسر أوبا، ووصفها بأنها «روايات كاذبة»، مصراً على أنه عاد إلى القاعدة بعد الكمين الذي أسفر عن مقتل جنديين ومقاتلَين من ميليشيا تساعد الجيش في محاربة المتشددين.

 

وقال مصدر استخباراتي نيجيري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» ليل الأحد، إن أوبا أُسر مع 16 جندياً، وإنهم يتوقعون «السيناريو الأسوأ».

 

وأضاف المصدر أن تنظيم «داعش في غرب أفريقيا»، «ترك هاتفه لفترة كافية حتى يتمكن الجيش من الحصول على إحداثياته».

 

وتابع: «أجبروه على إجراء مكالمة فيديو مع صديقه... ثم أغلقوا الهاتف. هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع، لكنها لم تعثر عليه».

 

وتخوض السلطات في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، حرباً منذ 16 عاماً ضد جماعة «بوكو حرام» المتطرفة وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا».

 

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين في شمال شرقي نيجيريا.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout