living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

واشنطن تدرج عصابة على قائمة الإرهاب ورئيس هذا البلد "زعيمها"ّ!

17
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، أنها ستدرج ما يسمى "كارتل دي لوس سوليس"، وهي عصابة في فنزويلا يزعم أنها تضم مسؤولين رفيعي المستوى، على قائمة الإرهاب، زاعمة أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتزعمها.

وقالت الوزارة إن التصنيف سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 نوفمبر الجاري.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان موجز: "إن كارتل دي لوس سوليس، ومقرها فنزويلا، يقودها مادورو وغيره من الأفراد رفيعي المستوى في نظام مادورو غير الشرعي الذين أفسدوا الجيش والاستخبارات والسلطة التشريعية والقضائية في فنزويلا".

وأضاف: "لا يمثل مادورو ولا زبانيته حكومة فنزويلا الشرعية".

وتابع: "كارتل دي لوس سوليس بالاشتراك ومع منظمات إرهابية أجنبية مصنفة أخرى، بما في ذلك ترين دي أراغوا وكارتل سينالوا، مسؤولون عن العنف الإرهابي في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي، وكذلك عن تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا".

وتعتبر "ترين دي أراغوا" أقوى عصابة في فنزويلا، وهي مرتبطة بتهريب المخدرات والابتزاز والتعدين غير القانوني وتهريب البشر، ووسعت عملياتها إلى دول أخرى في أميركا اللاتينية والولايات المتحدة.

وصنفت الولايات المتحدة المجموعة كمنظمة إرهابية في وقت سابق من العام الجاري.

ويأتي التلويح بهذا التصنيف عقب إرسال الجيش الأميركي تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة الكاريبي، بزعم منع تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

لكن كراكاس تعتبر أن الأمر مجرد ذريعة لإطاحة رئيسها اليساري مادورو، الذي ترفض واشنطن شرعيته وتتهمه بأنه تاجر مخدرات.

ومنذ إطلاق الحملة العسكرية لمكافحة تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي في سبتمبر الماضي، قتلت القوات الأميركية 83 شخصا على الأقل، وفقا لإحصاء أجرته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى أرقام معلنة.

ولم تنشر الولايات المتحدة أي تفاصيل تدعم مزاعمها بأن الأشخاص المستهدفين بنحو 20 ضربة حتى الآن في منطقتي الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، هم تجار مخدرات.

ويعتبر خبراء أن هذه الممارسات ترقى إلى أن تكون عمليات قتل خارج نطاق القضاء، حتى لو كانت تستهدف تجار مخدرات معروفين.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout