living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أثناء توجهه إلى المدرسة... شجار يودي بحياة ابن الـ11 عاماً!

16
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قُتل طفل كان متجهاً إلى المدرسة مع عائلته، بالرصاص في حادثة عنف على الطريق صباح الجمعة الماضي.

وقُتل الصبي، البالغ من العمر 11 عاماً، حوالي الساعة 7:30 صباحاً أثناء ركوبه سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مع زوج والدته في ضواحي لاس فيغاس في هندرسون، نيفادا.

واتُهم تايلر ماثيو جونز، البالغ من العمر 22 عاماً، بإطلاق الرصاص بعد تورطه فيما وصفته شرطة هندرسون بـ"حادثة عنف على الطريق".

وبدأ الشجار بعد أن بدأت السيارتان "بالتنافس على المواقع، ومحاولة تجاوز بعضهما البعض على الطريق السريع المزدحم"، وفقاً لقائد شرطة هندرسون، ريجي رادر.

وقالت الشرطة إن السيارتين دخلتا في مشادة كلامية وفتحتا نوافذهما. وفي تلك اللحظة، أخرج جونز مسدسًا وأطلق النار على المقعد الخلفي للسيارة الأخرى، مما أدى إلى مقتل الصبي الجالس.

وألقى ضابط الشرطة القبض على جونز في موقع الجريمة، كما عُثر على سلاحه، ووُجهت إليه تهمة القتل العمد، وإطلاق النار على سيارة أو اقتحامها، وإطلاق النار داخل سيارة في منطقة محظورة، وفقًا لسجلات الشرطة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout