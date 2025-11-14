اصطدام حافلة بمحطة للركاب في ستوكهولم يوقع قتلى

A + A -

قُتل أشخاص عدّة وأصيب آخرون، بعدما صدمت حافلة ركابًا كانوا ينتظرون في محطة للحافلات في وسط ستوكهولم، وفق ما أعلنت الشرطة السويدية.



وأشارت الشرطة إلى أنها "لن تعلّق في الوقت الراهن على عدد أو جنس أو أعمار الضحايا".



وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام سويدية انتشارًا كبيرًا للشرطة وسيارات الإسعاف وآليات الطوارئ في الموقع، وبذل طواقم الإغاثة جهودًا أسفل الحافلة ذات الطابقين لمساعدة أشخاص عالقين تحتها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ناديا نورتون في تصريح لوكالة فرانس برس إن سبب الحادث لم يتّضح بعد.

وأضافت "سيتعين على التحقيق تحديد ما حدث. من المبكر جدا الإدلاء بأي تصريحات ولا أريد التكهن بأي شيء".

وأعلنت توقيف سائق الحافلة وفتح تحقيق في جريمة قتل عن غير عمد، في إجراء روتيني. وقالت نورتون "يجب أن نستجوبه، ثم سنرى هل سيُطلق سراحه أو سيُحتجز".