بفضل لعبة مونوبولي.. عاطل عن العمل أصبح مليونيراً حقيقياً!

تصنف لعبة مونوبولي (Monopoly) كأكثر ألعاب اللوح، أو ألعاب الطاولة، مبيعا على مر التاريخ، حيث بيعت حوالي 300 مليون نسخة من هذه اللعبة التي روج لها بنحو 113 دولة وترجمت لما يقارب 46 لغة حول العالم ضمن نسخ محورة منها.

وعلى الرغم من اعتمادها على النرد والحظ للتحرك، تقتصر اللعبة بالأساس على شراء العقارات وتأجيرها بهدف جمع ثروة ودفع بقية اللاعبين نحو الإفلاس.

إلى ذلك، ظهرت لعبة مونوبولي عام 1935 بالولايات المتحدة الأميركية على يد شارل دارو (Charles Darrow). ومع ظهورها، حولت هذه اللعبة مبتكرها لمليونير.

لعبة سبقت مونوبولي

قبل مونوبولي، عرف العالم سنة 1904 ظهور لعبة مالك العقار (The Landlord's Game). وقد ظهرت هذه اللعبة على يد امرأة تدعى إليزابيت ماغي (Elizabeth Magie) عملت بمجال الكتابة المختزلة. وخلال العام 1893، تحولت إليزابيت ماغي لمبتكرة أميركية بفضل نجاحها في الحصول على حقوق اختراع سهّل استخدام الآلة الكاتبة.

وخلافاً لنساء تلك الفترة، لم تكن إليزابيت متزوجة ولقبت من قبل كثيرين بالمتمردة كما كانت الأخيرة أيضا مهتمة بشكل كبير بالأمور السياسية والاقتصاد الأميركي، وانتقدت بمرات عديدة الفوارق الاجتماعية. من جهة ثانية، تأثرت إليزابيت ماغي بفكر المساواة بالمجتمع وزوال الطبقية الذي روج كثيرا له المختص بالشؤون الاقتصادية هنري جورج (Henry George).

وللترويج لهذا الفكر، ابتكرت إليزابيت ماغي عام 1904 لعبة مالك العقار، وحصلت على براءة اختراعها. وفي الأثناء، امتلكت هذه اللعبة قاعدتين أساسيتين تمثلت إما في الفوز عن طريق دفع الخصوم نحو الإفلاس أو نجاح الجميع في بلوغ الثروة عبر وسائل عديدة خاصة بفضل الخدمات العامة.

ابتكار مونوبولي

وعلى الرغم من اكتسابها لشهرة متواضعة بالأوساط الأميركية، لم تتمكن لعبة مالك العقار من مجابهة لعبة مونوبولي التي استوحيت منها عن طريق الأميركي شارل دارو. إلى ذلك، تحول شارل دارو لعاطل عن العمل عقب انهيار بورصة وول ستريت سنة 1929 وخسارته لتجارته بمجال تسويق وبيع أجهزة التسخين.

بعد بضع سنوات، تواجد شارل دارو رفقة عدد من أصدقائه للعب لعبة مالك العقار. وأثناء اللعب، طلب دارو من رفاقه أن يكتبوا له كامل قواعد اللعبة كي يتعلمها بشكل جيد. ومع عودته لمنزله، فضّل هذا الرجل الأميركي ادخال تعديلات على اللعبة ووضع قواعد جديدة لها لتظهر حينها لعبة مونوبولي. وبعد صعوبات عديدة لفرض لعبته، تمكن شارل دارو عام 1935 من إقناع مؤسسة باركر براذرز (Parker Brothers)، المختصة بمجال ألعاب الطاولة، من اعتماد نسخته المعروفة بمونوبولي. وبفضل ذلك، نال دارو براءة اختراع هذه اللعبة.

بفضل ابتكاره، جنى شارل دارو ملايين الدولارات وتحول بوقت وجيز من عاطل عن العمل لواحد من أثرياء الولايات المتحدة الأميركية. وفي المقابل، توفيت مبتكرة النسخة الأصلية من اللعبة إليزابيت ماغي عام 1948 وتناساها الجميع بينما لم تجن من ابتكار لعبة مالك العقار سوى 500 دولار.